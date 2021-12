Avui divendres comencen les activitats esportives de Nadal a Cal Font

La Plaça de Cal Font bullirà d’activitat amb la instal·lació de tres activitats esportives: una zona d’escalada en Bloc sobre matalas­sos, una zona d’escalada en corda amb tirolina i un circuit Pump Truck amb rampes per a bicicletes, totes gratuïtes.

Pel que fa a l’escalada en Bloc, tindrà qua­tre metres d’alçada i s’escalarà sense cordes, amb la protecció d’un matalàs. Es tracta d’una activitat per a totes les edats (a partir de 5 anys) on es proposa escalar per diferents recorreguts ordenats per color i dificultat perquè tothom pugui pujar-hi. A més cada setmana es variaran els recorreguts i n’hi haurà de nous. Es disputarà una Lliga oberta a tothom durant tots els dies amb final el dia 30 i sorteig de premis per a tots els participants actius. També es farà una activitat de Salt al pernil, un torneig d’escalada i les “proves tontes” per infants, com escalar amb els ulls embenats o proves d’equilibri.

La zona Pump Truck és un circuit tancat amb badens (rampes) de fibra per a bicicletes, pensat perquè els ciclistes aprofitin les inèrcies i puguin completar-lo gairebé sense pedalar. Allà mateix es facilitarà la bicicleta i el casc, no cal portar res de casa. Hi haurà bicicletes disponibles per nens de 3 fins a 12 anys.

Tant la Zona d’escalada en Bloc com la Zona de Pump Truck arrenquen aquest divendres dia 3 a la tarda, i a partir del divendres 17 de desembre es posa en marxa una nova activitat: la zona de Tirolina, que consisteix amb una escalada en corda per un monòlit que hi haurà davant de la Biblioteca Municipal i, un cop a dalt, baixada en tirolina de 35 metres de llargada. Aquesta activitat tindrà monitoratge, i a tots els participants se’ls equiparà amb arnés, casc i tot el material necessari.

Les activitats estaran obertes fins el dimecres 5 de gener al migdia i cal portar mascareta. Totes són gratuïtes, però caldrà passar per alguna de les casetes instal·lades a Cal Font prèviament per recollir els tiquets abans d’iniciar l’activitat, ja que hi haurà control d’aforament.