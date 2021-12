Mor Oriol Bohigas, un dels arquitectes de la Parròquia de la Sagrada Família d’Igualada

L’arquitecte i urbanista Oriol Bohigas va morir aquest dimarts als 95 anys. Autor de multitud de projectes de tipologia molt variada, a Catalunya i Europa, destaquen per l’ambició i complexitat la Vila i el Port Olímpic (1992), la reestructuració de les casernes Roger de Llúria (2001) o l’edifici Disseny Hub a la plaça de les Glòries (2013). A Igualada també hi va deixar la seva empremta, amb el disseny de l’església de la Sagrada Família. Va rebre nombrosos reconeixements com la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l’any 1991, el Premi Ciutat de Barcelona d’Arquitectura i Urbanisme, el 2001 i el Premi Nacional de Cultura, el 2011. A finals d’aquest mes de setembre, va lliurar el seu fons documental a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Reaccions institucionals

En una piulada, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que va ser un “gran transformador de Barcelona. A l’arquitecte de mirada llarga. A l’intel·lectual compromès. Ha mort un referent pel país”, ha indicat.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha recordat que justament a finals de setembre van signar la donació del seu fons documental a la Generalitat. “Gràcies, Oriol, per tot el que has fet pel país. Et recordarem sempre. El meu sentit condol a la família i amics”, ha assenyalat.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, l’ha definit com un “home de cultura” i ha ressaltat que “va ser un privilegi poder tractar-lo i conversar amb ell”.