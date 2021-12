Aquest diumenge torna la Festa del Tió d’Argençola

A principis de desembre, a Argençola és temps de Tions. Amb l’arribada del fred torna la Festa del Tió d’Argençola que arriba a la desena edició. Desprès de la cancel·lació de la Festa l’any passat per causa de la Covid-19, aquest any la celebren aquest diumenge 5 de desembre a Clariana.

El programa de la 10a Festa serà el següent:

– A 2/4 de 10 del matí: Recepció dels participants

Seguidament una xocolatada per agafar forces per anar al bosc

– A ¾ de 11 actuació de Mònica Torra, acompanyada de la música de Jordi Giralt del grup d’animació Can Cantem

– Cap a ¼ de 12 sortida del poble per acostar-se als màgics boscos de Clariana on es provarà de localitzar els tions. Ens hi donaran un cop de mà els “buscations”, els follets i tot un seguit de personatges que volten pel bosc.

Tornant del bosc:

– A partir de 2/4 d’1 del migdia, música d’en Jordi Giralt de Can Cantem.

També hi haurà jocs infantils amb el Tió com a protagonista. La Festa s’acabarà cap a les 2 del migdia.