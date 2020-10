Avui dimecres, IV Fòrum Empresarial de l’Anoia de la UEA

La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) celebra avui, dimecres dia 28 d’octubre, el IV Fòrum Empresarial de l’Anoia, que havia quedat posposat per la pandèmia del coronavirus. L’acte s’emetrà en directe, mitjançant una plataforma online.

En aquest sentit, l’acte girarà al voltant de la presentació del Llibre Blanc d’Infraestructures i Mobilitat de l’Anoia, un informe i una anàlisi sobre les infraestructures i la comarca que té per objecte identificar els punts febles del territori, per tal de buscar alternatives i possibles solucions en aquest àmbit. Aquest document ha estat realitzat a través de la CUMA, la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de la comarca de l’Anoia per conèixer, de primera mà, les necessitats del territori en aquests aspectes (infraestructures, carreteres, accessos, transport públic, sòl industrial, entre altres), gràcies a les reunions, sessions, jornades de treball i enquestes on hi ha participat un total de 1.450 persones; entre les quals, alcaldes i alcaldesses dels municipis anoiencs, experts i expertes en mobilitat i infraestructures, empreses, i ciutadania en general.

L’acte a la vegada és una oportunitat per alçar la veu com a territori i fer tot el possible perquè la comarca de l’Anoia sigui un territori competitiu. En aquesta línia, el president de la UEA, Joan Domènech, afirma que “Si l’Anoia és competitiva, les empreses també ho seran. Si estem ben comunicats per carretera i per xarxa ferroviària, comptem amb unes bones infraestructures i un bon servei de transport públic, tot això és vital i ens ajudarà a avançar com a comarca, per millorar la competitivitat empresarial, retenir i captar talent, ser atractius per a noves localitzacions d’activitats industrials i també, per enfortir l’economia anoienca”.

El motiu de la celebració d’aquest tema és per donar resposta a una de les demandes més reiterades pel teixit empresarial de l’Anoia, i posar fil a l’agulla per millorar les infraestructures i comunicacions de la comarca, una deficiència que l’Anoia arrossega des de fa anys. Una comarca amb actius importants, però amb temes pendents. En aquest sentit, Domènech subratlla que “hem d’aconseguir i vetllar perquè l’Anoia tingui una comunicació segura, eficient, saludable, equitativa i sostenible que permeti connectar-nos entre empreses, comarques i serveis”.

Taula rodona: Visió 360º – Les necessitats, reptes i oportunitats

El desenvolupament del IV Fòrum UEA arrencarà amb la presentació del Llibre Blanc, on es posarà en escena la situació, les conclusions, propostes i idees de futur que recull l’informe. L’acte estarà conduït per Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i cap d’informatius de RAC1.

Taula rodona

Seguidament, es donarà pas a una taula rodona, anomenada Visió 360º on participaran tres experts en infraestructures, mobilitat i sòl industrial. Pel que fa a infraestructures, l’acte comptarà amb la intervenció de Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya; per mobilitat amb Xavier Sanyer, cap del Servei de Mobilitat de l’ATM i per sòl industrial, Dolors Paniagua, gerent de Projectes d’Inversió a la Unitat d’Inversió a Catalonia Trade & Investment. Per l’altra banda, la taula rodona es completarà amb les intervencions i exposició de les necessitats que es troben en el seu dia a dia una estudiant, una empresària i un treballador, pel que fa a termes de carreteres, infraestructures i mobilitat.

Tal com ja s’havia anunciat amb anterioritat, per poder seguir l’acte, es desenvoluparà una aplicació mòbil exclusiva per als i les assistents al Fòrum Empresarial i que servirà com a canal de comunicació oficial d’aquesta edició; així com també d’una web app per poder veure l’acte en streaming. L’objectiu d’aquestes eines és la de facilitar el networking entre els assistents, que es pugui conèixer amb antelació les persones que hi assisteixin i poder-hi interactuar. També a partir d’aquesta app, els usuaris podran conèixer més detalladament informació de l’esdeveniment (la localització, el programa, la galeria, entre altres) per tal de convertir-se en una eina per comunicar, enviar missatges privats o interactuar al mur, publicar impressions i/o opinions sobre la temàtica tractada. L’app estarà disponible per als dispositius mòbils iOs i Android.

El IV Fòrum UEA és obert a tothom, però cal inscripció prèvia a través d’aquest enllaç. Per a més informació: uea@uea.cat o bé al 938052292