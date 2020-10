El claustre de l’Institut Badia i Margarit es queixa de les condicions del nou edifici

El curs escolar iniciat el passat 14 de setembre és segurament un dels més atípics que hem viscut mai. La situació de pandèmia global ha comportat uns esforços per part de tota la comunitat educativa. I ho han fet de manera especial a l’Institut Badia i Margarit d’Igualada, que ho ha fet en un nou edifici.

De fet, haurien d’haver començat a anar-hi a principi de curs, però l’endarreriment en la construcció de l’edifici annex va fer que els grups de 1r d’ESO no s’hi traslladessin fins el passat 5 d’octubre. Des del claustre manifesten que “malgrat l’alegria i satisfacció que aquesta estrena tant de temps esperada significa per a tota la comunitat educativa del Badia i Margarit, a dia d’avui tan sols és possible ocupar la primera planta del nou edifici per a activitat docent atès que la resta d’espais no estan disponibles”. Aquesta és la primera d’un seguit de queixes de l’equip docent com que “en aquesta primera planta encara hi manquen les instal·lacions bàsiques necessàries per al desenvolupament de l’activitat docent. Les quatre aules fins avui utilitzades no compten amb Internet, pissarres digitals, canons projectors, ordinadors, equips de so ni part del mobiliari”.

També afegeixen que “la connectivitat a Internet a les aules de l’edifici antic és molt limitada, fet que entorpeix considerablement l’activitat docent, programada enguany amb un important vessant digital que permeti una eventual adaptació de la docència a distància i l’atenció d’alumnat confinat o en quarantena”.

El claustre argumenta que les mancances descrites suposen “un desànim i una sobrecàrrega que dificulta el ja de per si complicat desenvolupament de l’activitat docent d’aquest curs”, tant pel professorat com, sobretot, per l’alumnat.

Més enllà d’aquestes queixes que dirigeixen al departament d’Educació, el claustre també lamenta que “la construcció del gimnàs encara no està acabada i que la pista

esportiva llargament promesa per l’Ajuntament ni tan sols s’ha començat, infraestructures del tot necessàries i de les que ignorem durant quant de temps haurem de prescindir”.

Davant aquesta situació, des del Claustre de l’Institut Badia i Margarit, expliquen, “sentim l’obligació d’exigir solucions immediates al Departament d’Educació de la Generalitat. Comprenem les dificultats que l’obertura d’un nou centre comporta en aquests moments i hem prestat la nostra col·laboració i comprensió en tot moment. Però passades aquestes primeres setmanes de curs volem manifestar la necessitat de solucionar urgentment aquestes mancances”.

En el mateix sentit, reivindiquen el compliment del compromís de l’Ajuntament d’Igualada amb la construcció de la pista esportiva.