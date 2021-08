Aquest dilluns, primers actes de la Festa Major d’Igualada

Aquest dilluns començarà la Festa Major d’Igualada, dos anys després de la darrera, i encara molt adaptada a la pandèmia del Covid-19. Les recomanacions de seguretat i les restriccions del Procicat, han dibuixat una Festa Major reduïda en quant a activitats, sense massa noms de primera fila, i amb actes clàssics com l’espectacle del pregó o el “ball de les cinc places” que hauran d’esperar a l’any que ve. Això no obstant, no hi haurà toc de queda des d’aquesta propera nit, per l’anul·lació decidida pel TSJC, de manera que es podrà circular durant totes les nits de Festa Major.

Aquest és el programa de la Festa Major