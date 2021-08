Canal Taronja surt “a la fresca” dilluns 23 en directe des de la Llacuna

El programa ‘A la fresca’ acompanya els espectadors de Canal Taronja i les teles locals aquest estiu cada tarda de 18 a 19:30h visitant poblacions de Catalunya. El dilluns 23 d’agost, La Llacuna serà el municipi protagonista. La plaça Major serà l’escenari on els periodistes Clara Tena i Sergi Lladó conversaran amb llacunencs i llacunenques sobre la vida al poble, com ara amb una colla d’àvies que cada tarda es troben al bar per jugar a cartes.

Així mateix, per la plaça hi passarà una família barcelonina, coneguda com ‘Els Heavys’, que fa anys va deixar el soroll de la ciutat per la tranquil·litat de l’Anoia. Aquell dia tampoc hi faltarà talent local, ja que Les Majorettes de La Llacuna tornaran a actuar, després de plegar els uniformes fa 3 anys, per fer un homenatge a l’associació que va estar activa al poble des del 1978.

El programa comptarà amb públic en directe. Els cantants Albert Fibla (Castellfollit de Riubregós) i Joan Tena (Piera) amenitzaran la tarda.