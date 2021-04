Aquest dilluns ja es torna a permetre la mobilitat per tot Catalunya

El confinament comarcal s’ha acabat la mitjanit de diumenge a aquest dilluns. La restricció de mobilitat interna va entrar en vigor el dia 7 d’abril, divendres, després que el Govern hagués permès moure’s per Catalunya durant la Setmana Santa. Un cop passat el període festiu, la Generalitat va reinstaurar les restriccions de mobilitat a l’àmbit de la comarca ja que no hi va haver una “explosió” de contagis de covid-19. Tot i que en els darrers dies s’havia especulat sobre la possibilitat d’obrir la circulació de la ciutadania a la seva vegueria corresponent, finalment s’ha optat per permetre-la a tot Catalunya, tot i que no se’n pot entrar i sortir lliurement. L’excepció és Andorra, ja que l’Estat espanyol té oberta la frontera amb el país.

Pel que fa a les trobades socials, a partir d’aquest dilluns es pot reunir gent de diferents bombolles de convivència, però mantenint el límit de sis persones, i poden trobar-se en bars i restaurants de centres comercials, que poden reobrir. Es manté la restricció horària que obliga aquests establiments a tancar a les 5 de la tarda, però el conseller d’Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha obert la porta a permetre el servei de sopars els propers dies si les dades epidemiològiques acompanyen.

En l’àmbit educatiu, el Batxillerat i els cicles formatius recuperen la presencialitat a les aules, mentre que les universitats seguiran combinant les classes físiques amb les sessions telemàtiques. També es relaxen les restriccions a l’esport i les activitats religioses, ja que podrà haver-hi aforaments del 50% i no ja del 30% a centres esportius i de culte.

Pel que fa al comerç, s’elimina el límit de 800 metres quadrats i ja poden reobrir totes les botigues, tot i que amb un aforament del 30% com fins ara. Això permetrà les grans superfícies no haver de restringir l’accés a part dels seus establiments.