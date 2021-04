Pràcticament 60 grups i 1.400 persones confinades als centres educatius anoiencs

La situació complicada a l’Alta Anoia, amb un risc de rebrot molt alt, també està afectant a les escoles de la zona. Així doncs, aquest dilluns hi ha 14 grups confinats a l’Escola Alta Segarra i 6 a l’Institut Alexandre de Riquer, tots dos de Calaf. No està complicada la situació en aquesta zona de la comarca, sinó que a Capellades també hi ha 4 grups confinats a l’Escola Marquès de la Pobla i 4 més a l’Escola Pia d’Igualada. De fet, l’Anoia és l’única comarca de Catalunya que té més del 30% dels centres educatius amb, com a mínim, una classe confinada.

En total, a la comarca hi ha 59 grups confinats, el màxim que s’ha assolit des que van obrir les escoles al principi de curs, al setembre. Això son uns 1.400 alumnes i professors confinats a casa seva, també el màxim des del setembre. De fet, fins ara no s’havia superat als 1.400 alumnes i professors confinats.