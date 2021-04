La Mostra celebrarà una edició excepcional amb 47 espectacles presencials

Del 26 al 30 de maig del 2021 se celebrarà la 31a Mostra Igualada, la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Mostra Igualada és el gran aparador dels millors espectacles per a públic infantil i jove, que aplega milers d’espectadors cada any oferint una programació rica en formats, gèneres i estils amb espectacles per a infants a partir de 0 anys, joves i públic familiar.

La Mostra prepara una 32a edició excepcional en un format híbrid, combinant l’activitat professional en línia i les propostes en viu, en una edició repensada i adaptada al present amb l’objectiu de garantir al màxim la seguretat de tots els participants a l’hora que una aposta ferma per la celebració de la Fira amb les màximes garanties d’excel·lència i qualitat de les propostes artístiques programades. En aquest sentit, hi haurà un aforament del 50% i tota la programació de carrer tindrà lloc en recintes a l’aire lliure amb accés limitat.

‘Mires o veus?’ el lema de la 32a edició

La 32a edició la protagonitza una campanya gràfica participativa que promou desenvolupar una mirada creativa. Amb l’eslògan ‘Mires o veus?’ la Mostra 2021 repta a tothom a desemmascarar paridòlies, un fenòmen psicològic que consisteix a “veure cares en objectes quotidians” i que és símptoma d’una gran capacitat sensorial. Sovint es relaciona en percebre animals en les formes dels núvols, siluetes a les muntanyes o rostres a les taques de les parets o en vehicles i electrodomèstics… Les possibilitats són infinites i, per la Mostra, representa una excel·lent oportunitat per exemplificar com les arts escèniques, l’art i la cultura en general obren la mirada a través de la imaginació.

Avançament de la programació

La 32a edició de la Mostra Igualada comptarà amb la participació de 47 companyies: 39 de Catalunya i 8 de la resta de l’Estat, en una edició en què s’ha volgut fer una clara aposta de suport a les companyies catalanes. Degut a la situació de pandèmia la Fira no comptarà amb la participació de companyies internacionals.

Pel que fa al contingut dels espectacles, són diverses les temàtiques que s’abordaran. La diversitat, la identitat de gènere, la crítica social, les històries de joves desencantats amb la vida o de personatges silenciats, el dol i la mort d’éssers estimats o el qüestionament de l’amor romàntic, són alguns dels relats.

La programació inclou propostes per a tots els públics i un ventall ampli de gèneres. D’entre les propostes teatrals destaca La faula de l’esquirol de La Baldufa Teatre, un espectacle que ens farà reflexionar sobre el món en què vivim; La “petita” Moby Dick de Eudald Ferré Teatre de Titelles i Màscares, el misteriós viatge continental d’una “petita” balena; La motxilla de l’Ada de Teatre al detall, un espectacle divertit i tendre sobre la identitat de gènere; Els ocells ho fan, i les balenes i les puces també d’Obskené, una proposta per descobrir i mostrar aquest maremàgnum d’opcions ens permet apropar-nos a la llibertat sexual en totes les seves variants, entendre’ns i relativitzar-nos com a una espècie més dins del món; Ikimilikiliklik de Marie de Jongh, una història de bruixes sense bruixes, una història de valentes sense valentes, una història màgica sense mags, una història de nens que no són tan nens i uns adults que tampoc ho són tant; Les croquetes oblidades de Les Bianchis, sobre el dol i com parlar de la mort als infants i Jaleiu de Guillem Albà & La Marabunta, una festa d’humor, ritme i diversió.

Pel que fa a propostes de dansa, es podrà veure Terra de Silver Drops Dansa, un llenguatge de moviment i una posada en escena que fascinarà i regalarà bellesa a petits i grans; Geometria de Roseland Musical, música, poesia, imatge i dansa contemporània en un espectacle geomètric fascinant; Marúnica de Cia Roberto G. Alonso, un viatge poètic i visual pel fascinant món creatiu de la pintora surrealista Maruja Mallo i Labranza Kids de Colectivo Lamajara, que utilitza la figura del pagès i l’artista per identificar les semblances en els dos camps i veure com aquestes conviuen.

A la Mostra Igualada tampoc hi faltaran propostes de circ com Só. de Xampatito Pato, un ésser únic en la seva espècie envoltat de moltes caixes que s’escapen del seu control i amb les quals juga per modelar el seu món; Àvol de Circ Bover, una història que ens demostrarà que “fa més qui vol que qui pot” o el clown de Los Galindos amb MDR (Mort de Riure), un crim improbable, un judici dubtós i un càstig absurd. Igualada també acollirà l’espectacle de titelles Núvol Núvol dels Periferia Teatro, un joc poètic sobre la idea de l’amor romàntic que se’ns transmet des de la més tendra infància.

Per segon any, la Mostra crear l’itinerari ‘Per als més petits +0’ per a nadons de 0 a 3 anys. D’entre les propostes d’aquest itinerari destaquen L’odissea de Latung La La de David Ymbernon, una obra escènica, poètica i parateatral amb una gran càrrega de poesia visual i Nius d’Helena Cabo Vila – CreaMoviment, un espectacle per a nadons amb música original en directe, dansa i dinàmiques participatives d’experimentació.

Els joves podran gaudir de propostes com Lázaro dels valencians Leamok, una adaptació lliure del clàssic espanyol ‘El Lazarillo de Tormes’, la mateixa història universal que tots coneixem, o quasi; Paraules que trenquen ossos de Companyia Pagans i Container d’Emília Gargot, aldarulls a l’espai públic digital.

Oberta la inscripció de professionals a Mostra Igualada 2021

Ja és obert el termini perquè els professionals de les arts escèniques per a tots els públics puguin acreditar-se a la 32a Mostra Igualada.

A la secció professionals del web de la Mostra es detallen tots els avantatges d’acreditar- se a la fira com per exemple invitacions i reduccions en el preu de les entrades, accés a l’espai virtual exclusiu per a professionals o inclusió de les dades de l’entitat al llistat de professionals. Per a qualsevol consulta i informació complementària es pot contactar directament amb la fira a professionals@mostraigualada.cat

Per tal d’adaptar-nos a la nova situació, la Fira s’allarga un dia i les activitats dirigides als professionals, que es concentraran de dimecres a divendres, seran virtuals. Això permetrà participar de la Mostra als professionals no només catalans, sinó també estatals i internacionals. Tot i que la programació d’espectacles serà presencial, enguany se substitueix la Llotja física per la Llotja Virtual, on tindrà lloc la Mostra Pro Catalan Arts, amb presentacions, reunions ràpides, espectacles en streaming i moltes altres activitats.