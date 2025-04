Aigua de Rigat i l’Ajuntament de Vilanova renoven el fons de solidaritat per ajudar famílies a pagar el rebut de l’aigua

L’Ajuntament de Vilanova del Camí i Aigua de Rigat, companyia gestora del cicle de l’aigua al municipi, han renovat el fons de solidaritat adreçat a finançar el rebut de l’aigua a les persones en situació de vulnerabilitat que no puguin fer-hi front. La renovació del fons de solidaritat s’ha signat recentment a l’Ajuntament de Vilanova del Camí a càrrec de l’alcaldessa, Noemí Trucharte, i del gerent d’Aigua de Rigat, Francesc Giralt. L’acte també ha comptat amb l’assistència de la regidora de Serveis Personals, Eva Vadillo.

Des de l’any 2016 s’han destinat un total de 57.000 euros que han servit per pagar 573 rebuts de l’aigua de 287 famílies del municipi. L’import que es disposa aquest any és de 8.000 euros i servirà per garantir el servei d’aigua a totes les persones de Vilanova del Camí.

El fons de solidaritat és un ajut que aporta la companyia d’aigua i l’Ajuntament de Vilanova del Camí, i comporta l’exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat d’Aigua de Rigat a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, segons l’informe de risc d’exclusió residencial comunicat pels serveis socials.

Per la seva part, el gerent d’Aigua de Rigat, Francesc Giralt, ha remarcat el compromís social de la companyia: “impulsem el cicle social de l’aigua per garantir el subministrament a totes les persones del municipi. És en aquest sentit que, amb aquest fons de solidaritat que renovem, facilitem l’accés a l’aigua a aquelles famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. Treballem amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí per detectar amb rapidesa aquests casos i oferir-los solucions”.