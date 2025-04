Cau una banda instal·lada a l’Anoia que traficava marihuana a nivell internacional

Els Mossos d’Esquadra van desmantellar el passat 25 de març un grup criminal de tràfic de drogues a nivell internacional que actuava entre la comarca de l’Anoia i l’Alt Penedès. En concret es van produir 7 entrades a naus i domicilis investigats als municipis de Vilanova del Camí, Capellades, Pinedes d’Armengol (la Torre de Claramunt) i Montmaneu i a Mediona (Alt Penedès). En aquestes entrades es van detenir a 6 homes d’entre 20 i 51 anys per cultivar plantacions interiors de cànnabis i distribuir grans quantitats de marihuana i haixix cap a Itàlia, a més d’altres punts del territori.

El conjunt de les operacions dutes per l’equip d’investigació de Mossos, iniciat a finals de març de 2024, s’han intervingut 92 kg d’haixix i 52 kg de marihuana de l’interior d’un camió aturat a l’AP-7 que viatjava direcció França, sumat al desmantellament del 25 de març, a on es va detenir a 6 homes i es van intervenir més de 1.200 plantes de cànnabis 1.200 esqueixos i 2,5 kg de cabdells de marihuana preparats per a la venda, a més de dues armes curtes de foc, 22.000 euros en metàl·lic i rellotges d’alta gamma.

La inspecció d’un cotxe a l’AP-7 revela 92kg d’haixix i 52kg de marihuana

A través de la coordinació internacional, els Mossos d’Esquadra van rebre informació sobre un home ubicat a Itàlia que estaria relacionat amb enviaments internacionals de substàncies estupefaents amb connexió a Catalunya, concretament amb un grup de persones establertes a l’Anoia. En aquell moment el cos va identificar un grup reduït de persones així com una nau industrial ubicada a Igualada. Allà van confirmar que el grup carregava palets en furgonetes per transportar-los al destí final. Dos dies després de l’inici de la investigació, en un control de trànsit dels Mossos d’Esquadra a l’AP-7, es va aturar un camió que anava direcció França i que transportava els palets identificats a la nau. En el moment de la inspecció del vehicle, els agents van localitzar grans quantitats de substàncies estupefaents. Concretament, van intervenir 92 kg d’haixix i 52 kg de marihuana, amb un valor total de venda del producte superior als 280.000 euros.

Imatge de Mossos d’Esquadra

D.O. Anoia amb una clara connexió amb Itàlia

La investigació va continuar fins a determinar que les persones investigades formaven part d’un grup criminal, perfectament estructurat, dedicat al tràfic de drogues en diferents formes. D’una banda, el grup comptava amb plantacions indoor de marihuana en domicilis, la qual posteriorment distribuïa juntament amb haixix. Aquesta segona substància l’aconseguien gràcies als contactes d’un dels membres del grup li feien de proveïdors de la droga per enviar-la juntament amb la marihuana als punts destí, amb una clara connexió amb Itàlia a través d’intermediaris encarregats de pactar i assegurar les entregues, que normalment es feien per carretera.

El nucli dur de l’entramat estava format per un líder amb un marcat rol directiu i organitzatiu, actuant com a cap d’un grup format per persones amb vincles familiars. Com a mà dreta comptava amb un altre home encarregat d’aconseguir l’haixix. Una altra figura era la de la persona encarregada de les plantacions indoor de marihuana. Per últim, apareixia un quart home, subordinat al líder i, fins i tot, amb un sou fix, que s’encarregava de gestionar els enviaments i desplaçar-se fins a Itàlia per tancar els tractes amb els intermediaris. El grup, a més, comptava amb diversos col·laboradors amb menor participació en el negoci per acabar d’engranar tot el procés que implicava el tràfic d’estupefaents.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 26 de març i se’ls hi atribueix la participació en delictes de pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d’armes, contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Entre tots acumulen més d’una desena d’antecedents.