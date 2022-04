Vilanova obre la consulta per a la creació d’un nou reglament per a les llars municipals

L’Ajuntament ha obert una consulta pública per recollir el parer de la població sobre el nou reglament que ha de regular el servei de llars d’infants municipals a Vilanova del Camí. Es tracta de fer suggeriments o aportacions al reglament que ha de regular, entre altres, les prestacions d’aquest servei que és de competència municipal.

L’aprovació d’aquest reglament permetrà a l’Ajuntament de Vilanova del Camí dotar-se d’una norma pròpia que concreti com es regula el servei de llar d’infants, així com serveis complementaris, per exemple, el de menjador. Es podran establir els drets i les obligacions dels usuaris, les condicions d’accés al servei, qüestions relacionades amb el funcionament, l’equip docent, el Projecte Educatiu de Centre, possibles usos externs de la instal·lació…

El formulari de la consulta és molt senzill i es pot trobar al web municipal vilanovadelcami.cat en un anunci a la mateixa portada de la pàgina. Per participar la ciutadania només haurà d’exposar per escrit allò que consideri important per tenir en compte en aquest nou reglament d’ordenació del servei. Les dades personals són opcionals.

La consulta està dirigida a la població de Vilanova del Camí, però no exclou la participació d’altres persones i es poden fer aportacions fins al 6 de maig de 2022.

Aquesta consulta pretén millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes i recollir la seva opinió, així com de les organitzacions que poden estar afectades per la futura norma.