Queixes a la Torre per contínues incidències amb el subministrament elèctric

L’Ajuntament de La Torre de Claramunt ha iniciat accions per a reclamar a la companyia Endesa que solucioni els problemes amb el subministrament elèctric que viuen molts veïns i empreses des de fa més de dos anys. Per una banda, el consistori ha interposat una incidència a la companyia elèctrica, a més de fer arribar la queixa a la Direcció General d’Indústria. La companyia elèctrica no ha donat resposta. La Direcció General d’Indústria ha obert un expedient i el consistori està a l’espera de conèixer com han resolt.

Els usuaris es queixen d’alts i baixos de tensió, un fet que provoca que es facin malbé aparells domèstics en el cas dels habitatges i de maquinària en el cas de les empreses. La problemàtica es concentra a la zona de Pinedes d’Armengol, Torre Alta i Torre Baixa. Concretament, a la Torre Alta el problema es concentra generalment a la nit, a partir de les 19h cau per sota els 200v, generalment es queda a 180-190v.

Paral·lelament a les accions dutes a terme per l’Ajuntament, de manera particular, els usuaris afectats també han fet arribar les seves queixes a la companyia. Cap ha rebut resposta.

L’alcalde del municipi, Jaume Riba, explica que “no podem permetre aquesta situació, insistirem i cercarem totes les vies possibles fins a aconseguir que es resolgui el problema. Sabem que no som un cas aïllat i que nuclis d’altres municipis també afectats han aconseguit que la companyia posés solució”.