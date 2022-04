Òdena dona suport a la denuncia que la gent gran fa de discriminació digital

El ple de l’Ajuntament d’Òdena va aprovar per unanimitat el manifest ‘La gent gran no volem discriminació digital dels serveis bancaris ni de les administracions públiques’ en què el Consell de la Gent Gran de Catalunya insta a bancs, administració de l’Estat, Generalitat, ajuntaments i resta d’administracions locals a ajudar i facilitar a la gent gran i a la més vulnerable que no pugui fer ús de la tecnologia a fer les gestions que els calgui fer a través d’internet.

L’executiva del Consell de la Gent Gran de Catalunya constata que els bancs han canviat les maneres d’atendre les persones i han implantat, com a norma general, la digitalització dels serveis i la banca electrònica a través d’internet. «Aquest sistema imposat», diu el manifest «està excloent les persones que no tenen capacitat per fer servir les noves tecnologies: el fet de tractar amb un caixer automàtic o les gestions via internet les deixa fora de lloc». El document relata com les entitats bancàries han anat reduint horaris i oficines, fins a deixar municipis sense cap sucursal. Segons el Consell de la Gent Gran, això «posa de manifest la deshumanització de l’atenció d’aquestes entitats envers» la gent gran.

Per això, demanen «a les administracions públiques (Generalitat, diputacions, ajuntaments) que treballin conjuntament amb les entitats financeres per a la creació d’una xarxa públic-privada, amb presència en tot el territori de Catalunya, que ofereixi els mitjans necessaris» i en què «les entitats financeres no hi tinguin la darrera paraula quant a la seva composició, implantació i continuïtat» amb l’objectiu que «no s’impedeixi l’accés a serveis financeres a cap persona gran de Catalunya». També exigeixen «als conjunt d’entitats financeres i bancàries» «que revisin els seus protocols i recuperin l’atenció personalitzada adreçada a aquelles persones grans o vulnerables que no poden fer ús de les tecnologies, perquè se’ls assessori, informi i acompanyi en la realització de gestions».

Així, l’Executiva del Consell de la Gent Gran de Catalunya considera «imprescindible que totes les persones tinguin garantit els drets dels serveis bancaris, amb independència de les habilitats digitals i de la localitat on visqui cadascuna d’elles». El manifest també veu com a positives «les gestions fetes des del Govern de l’Estat» arran d’iniciatives de la ciutadania «donant un mes als bancs per prendre mesures per a la inclusió financera de les persones grans». El text acaba també recordant que la bretxa digital «no és solament un problema de les entitats bancàries, sinó que també és extensible a les administracions públiques, on molts ciutadans i ciutadanes».