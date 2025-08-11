Participada jornada a Santa Maria de Veciana, en el marc de la cinquena campanya d’excavacions

El passat dissabte 9 d’agost a la tarda va tenir lloc la visita guiada al jaciment arqueològic de la zona nord de l’església de Santa Maria de Veciana per tal de conèixer els resultats de la cinquena campanya d’excavacions realitzada durant les darreres dues setmanes.
L’acte va ser iniciat per l’alcalde de Veciana, Jordi Servitje, que va donar les gràcies al Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI) per la seva gran tasca d’investigació i difusió de la història i patrimoni de la comarca de l’Anoia i per haver promogut, per cinquè any consecutiu, la campanya d’excavació al jaciment arqueològic de Santa Maria de Veciana. Alhora va donar les gràcies a l’empresa Cat Patrimoni, a la directora de les intervencions Núria Cabañas i a tots els voluntaris que durant els cinc anys han ajudat a descobrir aquest interessant conjunt històric.
En el seu torn, Miquel Termens, president del CECI va agrair la implicació de l’Ajuntament de Veciana en la promoció de la seva història i patrimoni i l’aposta ferma per l’estudi i investigació d’aquest jaciment tant important per entendre la presència isolada de l’església romànica de Santa Maria de Veciana en una vessant de muntanya al nord-oest del nucli de població actual.
Seguidament Núria Cabañas, com a directora de la intervenció, va explicar les troballes realitzades en les diverses fases d’excavació dutes a terme anualment durant els mesos de juliol i agost des de l’any 2020. Cabañas va explicar, al nombrós públic assistent, les diverses tombes visigòtiques trobades així com els elements i espais que formen part de la construcció medieval posterior. En últim lloc Pere Tardà, responsable de l’empresa Cat Patrimoni, va explicar els diferents elements de museïtzació instal·lats durant l’any 2024 per tal de de fer entenedores les troballes realitzades. Amb la museïtzació duta a terme el visitant pot entendre, sense necessitat de guia, la ubicació de les tombes dels segles V i VI i diferenciar-les perfectament de les sitges i altres elements de l’època medieval.
Per acabar l’acte Jordi Servitje va fer visita guiada a l’església de Santa Maria de Veciana explicant les seves característiques arquitectòniques així com la seva història posant èmfasi en els vint anys que van durar les diverses fases de restauració realitzades per tal d’evitar-ne l’esfondrament i retornar la seva bellesa romànica original.