Quines són les noves normes que ha dictaminat la World Skate en el reglament d’hoquei patins?

La World Skate, l’organització que governa els esports de patinatge per a tot el món, ha revolucionat el reglament de l’hoquei patins amb canvis que afecten els patins, les sancions i els penals, entre altres qüestions que repassem tot seguit.
L’organisme internacional ha publicat el nou reglament, que entrarà en vigor a partir de la propera temporada.
Les noves normes inclouen canvis destacats com l’autorització dels patins en línia, la introducció del VAR i una reformulació profunda del sistema disciplinari.
A continuació, repassem les novetats més rellevants, que ja han entrat en vigor a partir de l’1 d’agost a Europa i l’1 de gener de 2026 a Sud-amèrica.
L’ús de patins en línia, sempre que cobreixin tot el peu i compleixin amb els requisits de seguretat establerts.
S’autoritza la utilització del sistema de VAR, amb condicions i regulacions específiques segons cada competició.
Llençar intencionadament la bola fora de la pista per retardar la represa del joc es considera falta d’equip.
S’introdueix la targeta groga, que substitueix les advertències verbals. Dues grogues acumulades impliquen una targeta vermella, però només comporta l’expulsió del partit en curs, sense sanció per a partits posteriors.
Una segona targeta groga a un jugador en pista suposa una targeta blava. Si la segona groga és per a un membre del staff o un altre jugador a la banqueta, es convertirà en targeta vermella.
Només es permet un delegat a la banqueta (abans dos), i es redueix a sis el nombre màxim de membres de l’staff tècnic. Només pot haver-hi una persona dempeus a la banqueta al mateix temps (abans dues). A més, queden prohibits els jugadors-entrenadors: no es poden acumular funcions.
La targeta blava només comporta llançament directe si hi ha una ocasió clara de gol. En cas contrari, es xiula falta indirecta. En ambdós casos, l’equip infractor jugarà en inferioritat.
S’elimina el criteri de paritat: si dos jugadors (un de cada equip) veuen una targeta blava al mateix temps, tots dos equips queden en inferioritat.
Als penals, el jugador podrà escollir entre rematar directament o conduir la bola. A més, el porter es podrà moure lliurement un cop xiuli l’àrbitre.
La inferioritat numèrica no s’elimina si l’equip infractor encaixa un gol: s’han de complir sempre dos minuts per targeta blava i quatre per targeta vermella.
Tal com expressa la World Skate, les modificacions tenen com a objectiu millorar el reglament i adaptar-lo a l’evolució del joc i de les competicions. Podeu consultar tots els canvis al Reglament Oficial publicat per la Comissió Tècnica d’Hoquei sobre Patins de la World Skate.