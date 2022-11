Un Igualada Femení HCP sempre a remolc cau a semifinals de la Lliga Catalana

CP VOLTREGÀ 5

IGUALADA FEMENÍ HCP 3

No va poder ser. L’Igualada Femení Grupo Guzman va competir i va tenir opcions de forçar si més no el desempat per faltes directes davant el CP Voltregà Stern Motor en la segona semifinal de la III Lliga Catalana, disputada a Santa Perpètua de Mogoda. En un partit de poder a poder, les igualadines van acabar cedint per 5-3 (el darrer gol de les osonenques va ser en el darrer segon, i quan l’IFHCP jugava amb 5 jugadores i sense portera).

El matx va començar malament per a les igualadines, que es van veure per darrere en el marcador ben aviat. Primer Paula Vilamala i després Esther Vistós obrien forat en el marcador per a un Voltregà que va entrar millor en el partit, i que arribava amb claredat a la porteria defensada en aquesta ocasió per una Laia Navarrete que va evitar amb les seves intervencions que la diferència en gols fos major. A quatre minuts per arribar al descans, clar penal favorable a les igualadines i Blanca Angrill superava a Uxue Otegi, situant el momentani 2-1 en el marcador. D’aquí fins el descans, domini igualadí infructuós, i, a sis segons de cloure el període, Carolina Herrera veia una targeta blava. La corresponent falta directa no va poder transformar-la Anna Bosch davant una encertada Laia Navarrete. Això sí, les igualadines començarien el segon temps en inferioritat.

A la represa, gir de guió inesperat, en plena inferioritat igualadina, Aida Mas va forçar una falta directa després d’una gran acció ofensiva. Blanca Angrill, novament, demostrava que és tota una especialista a les accions de bola aturada per fer l’empat a dos. Les igualadines havien fet el més difícil, però només dos minuts després l’osoneca Esther Vistós tornava a marcar amb un llançament pel costat esquerre de la portera, possiblement tapada en una acció molt ràpida. Aquest gol tornava a complicar les coses, i més difícil es posarien quan Blanca Angrill no va poder transformar tres minuts després una falta directa, amb gran intervenció de la portera del Voltregà Uxue Otegi.

Pràcticament sense temps per pair aquesta acció, nova targeta blava a la igualadina Carolina Herrera, i Esther Vistós que tornava a marcar, en aquest cas convertint la falta directa. Quedaven 16 minuts, i amb 4-2 en el marcador, pintava complicat per a les igualadines. Els següents minuts van deparar un penal per al Voltregà fallat per Vistós, tot seguit una targeta blava al tècnic igualadí Carles Marín per protestar. La corresponent directa, amb Carla Batlle a la porteria a partir d’aquest moment, va ser ben defensada per la portera i defensa igualadines, que van continuar apretant de valent per escurçar distàncies.

A sis minuts del final la capitana Pati Miret transformava a la perfecció un penal que situava el 4-3 en el marcador. D’aquí fins el final, Uxue Otegi va frustrar les opcions de les igualadines d’empatar el matx. Les igualadines van tenir bones opcions, però no van poder concretar-les, i, en el darrer segon, i jugant a la desesperada i sense portera, les igualadines encaixarien el cinquè gol de les osonenques, el quart en el compte particular d’Esther Vistós.

Precisament Esther Vistós va ser la millor jugadora del partit, i també va ser clau en el triomf del Voltregà a la gran final de la Lliga Catalana, on les d’Osona van vèncer al Solideo PHC Sant Cugat (4-3). Tal i com ja va passar a la darrera Copa de la Reina, guanyada pel CP Manlleu, a Lleida, en aquesta oportunitat a la Lliga Catalana l’equip que va eliminar a l’Igualada Femení Grupo Guzman va acabar essent el campió de la competició.