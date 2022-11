Impulsem el Penedès es constitueix com a nou partit polític i estudia signar coalicions amb Junts i el PDeCAT

Impulsem el Penedès s’ha constituït oficialment com a nou partit polític de cara a les eleccions municipals del 2023. Després d’una presentació pública a l’abril, el partit ha aprovat aquest dissabte l’executiva i les ponències ideològiques en un congrés fundacional a Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès) amb una setantena de participants. La majoria de creadors del partit provenen de l’òrbita post convergent, desencisats amb les sigles dels grans partits. “Tots han passat del Penedès i s’ha demostrat que no ens defensa ningú”, ha assegurat el president, Jaume Casañas. Amb tot, Impulsem el Penedès neix deixant la porta oberta a signar coalicions amb Junts i el PDeCAT: “Analitzarem tots els escenaris”.

Casañas, alcalde de Cunit, sosté que cal una formació genuïnament penedesenca per acabar amb el “maltractament” que viuen l’Alt i Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, “davant una pressió metropolitana brutal”. “Volem tenir una veu pròpia perquè en els propers deu anys ens juguem el futur del Penedès”, ha recalcat un cop clausurat el congrés fundacional, tot assegurant que aquest territori “és una joia que tothom es vol rifar però fins ara ningú l’ha defensat”.

L’objectiu del partit és tirar endavant candidatures “al màxim nombre de municipis possibles” arreu de les quatre comarques del Penedès. De moment, aquest dissabte n’hi ha acordades dotze. A l’Alt Penedès es presentaran llistes a Castellví de la Marca, Font-rubí, Subirats, Pacs, Sant Llorenç d’Hortons, Torrelles de Foix, Santa Fe i Puigdàlber. En el cas del Baix Penedès, n’hi haurà a Cunit i Sant Jaume dels Domenys, mentre que al Garraf es presentaran a Cubelles i Canyelles. Per ara no hi ha cap llista segura a l’Anoia, tot i que l’executiva dona per fet que hi haurà candidatura a Piera.

El format que adoptaran aquestes primeres candidatures, però, encara no està definit. Si bé Casañas ha insistit en defensar que Impulsem Penedès “vol tenir personalitat pròpia i un projecte propi”, també ha assegurat que “analitzaran amb diferents actors” la fórmula amb què el nou partit es presentarà a les eleccions municipals “sempre i quan es respecti el decàleg del Penedès presentat aquest dissabte”.

Casañas ha dit que han rebut l’interès d’executives locals de Junts i del PDeCAT per anar conjuntament als comicis del maig. “I també d’altres partits”, ha assegurat, als quals els ha despertat interès “un capital de la política municipal molt atractiu”, ja que Casañas ha recordat que el nou partit s’ha posat en marxa amb la implicació de nombrosos alcaldes i regidors.

Al congrés fundacional hi han assistit, entre altres, els alcaldes de Vilafranca del Penedès, Masquefa, Santa Fe del Penedès, Font-rubí o Canyelles, tots sota les sigles de JxCat a les darreres municipals. També n’ha format part el nou alcaldable de Junts a Vilafranca, i l’alcaldessa de Cubelles, que governa amb un partit independent i havia estat membre de l’executiva comarcal del PDeCAT. Al tram final de la jornada, amb caràcter de convidat, s’hi ha sumat el cap de llista de Junts-Primàries al Vendrell.

Casañas ha garantit que analitzaran les diferents possibilitats d’entesa amb altres partits i ha deixat clar que les coalicions s’acordaran amb les executives nacionals. “Després, cadascú triarà el nom de la seva candidatura”, ha apuntat, preguntat per la possibilitat que Impulsem no acabi figurant com a nom principal de les llistes.