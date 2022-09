Un detingut per cultivar prop de 2.000 plantes de marihuana en una zona boscosa a Carme

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per un delicte contra la salut pública. S’ocupava de vigilar i cuidar 1.963 plantes de marihuana ocultes en una zona boscosa de difícil accés a Carme, a l’Anoia. Va passar el 14 de setembre arran d’una investigació per una sospita d’una plantació outdoor a la serra de Collbàs a finals d’agost. El detingut vivia en una caravana just al costat. Després d’unes primeres investigacions, es va constatar que s’havia desbrossat i aplanat dues zones de bosc per instal·lar un cultiu extens de marihuana. A més a més, s’hi va construir una caseta d’obra amb plaques solars fotovoltaiques al sostre i un dipòsit d’aigua.

El passat 14 de setembre es va dur a terme un dispositiu per intentar localitzar els responsables de la plantació on hi van participar agents de la unitat d’investigació i de seguretat ciutadana d’Igualada així com agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius.

En arribar-hi van localitzar 1.936 plantes de marihuana distribuïdes en els dos camps de cultiu. Per altra banda, s’havien netejat i tallat un numero considerable d’arbres i el sotabosc per crear els camps de cultiu. Per aquest motiu van detenir un home que tenia cura de les plantes i que vivia en una caravana just al costat de la plantació, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

Es calcula que per les 1.936 plantes localitzades com a mínim podrien arribar a generar 560 quilograms de marihuana. Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior el preu de venda al detall de la droga estaria valorada en 3.304.590 d’euros.