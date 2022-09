Estrena amb derrota però el cap ben alt a la pista del Vila-Sana

CP VILA-SANA 6

IGUALADA FEMENÍ HCP 3

Cruel estrena de l’Igualada Femení Grupo Guzman a la Iberdrola OK Liga. Les igualadines, que van arribar al minut 40 de joc amb equilibri en el marcador (3-3), van patir un final de matx nefast, amb un seguit de decisions que van acabar condemnant a les visitants a un resultat excessiu i que no reflecteix, ni de lluny, el que es va poder veure a la pista.

Les igualadines van plantejar un partit de tu a tu i molt físic, davant un CP Vila-sana que tenia menys rotació de banqueta per la baixa de Maria Porta. Les igualadines, molt ben plantades a pista i amb una Laia Navarrete excel·lent sota pals, veien com Victòria Porta feia l’1-0 al minut 10. Només dos minuts després una Helena de Sivatte molt murri feia l’empat amb una rematada perfecta dins l’àrea que suposava també el primer gol igualadí de la temporada. A set minuts del descans tornava a trencar l’equilibri Victòria Porta, que continuava el seu recital golejador per les locals. I a poc menys de dos minuts del descans seria Luchi Agudo l’encarregada de posar el 3-1 desviant un xut de Vale Fernández. El resultat però, no reflectia l’equilibri en joc i ocasions que s’havia vist a la pista.

A la represa l’Igualada Femení Grupo Guzman va desplegar un joc col·lectiu més potent, amb gran intensitat i anul·lant els atacs d’un Vila-sana que no podia trencar el partit. Primer Pati Miret amb un espectacular xut de mig camp, i després Aida Mas culminant amb precisió quirúrgica una recuperació de bola a mitja pista, van posar el 3-3 en el marcador amb què s’entraria a la recta final del matx.

A partir d’aquí les situacions extraesportives van començar a condicionar l’espectacle i el Vila-sana va aprofitar una canonada de Victòria Porta junt al pal esquerre de la porteria de Laia Navarrete per fer el 4-3 a 10 minuts del final. El partit va perdre netedat esportiva, enmig d’un carrusel de faltes, protestes i accions inadmissibles a OK Liga, com que deixés de funcionar el crono de temps sense justificació aparent (amb una situació de falta directa per a les locals, doblement aturada per Laia Navarrete -ja que es va fer repetir per l’àrbitre). A tres minuts del final, l’àrbitre va mostrar una targeta blava a Carles Marín, qui tenia un avís previ. Aquesta acció deixava les igualadines jugant amb una jugadora menys en els compassos decisius i el Vila-sana aprofitaria això per fer el 5-3, també per mediació de Victòria Porta. A sis segons del final les locals farien el definitiu 6-3, certificant un resultat que no reflectia, ni de lluny, l’equilibri vist a la pista durant la major part del matx.

Cal remarcar aquest matx també com l’estrena a l’OK Liga de la jove Mar Bricollé. També, a nivell estadístic, cal esmentar que l’IFHCP suma 694 gols en totes les temporades disputades a OK Liga, i es troba a només sis del gol 700.

La derrota de l’Igualada Femení Grupo Guzman a Vila-sana deixa a les igualadines amb zero punts, en una primera jornada amb resultats sorprenents com l’empat del Fraga amb el Telecable (0-0). Precisament l’equip de la Franja, nou a la categoria però renovadíssim i fet a cop de talonari, serà el proper rival de les igualadines. El matx es jugarà el proper dissabte a les 20.30 hores al pavelló de Les Comes.