Triomf important dels blaus davant del fort rival lleidatà

CF IGUALADA 3

FC ALCARRÀS 1

Una tarda freda a Igualada feia preveure un partit vibrant entre els blaus i els lleidatans. I així va ser. L’Alcarràs va sortir amb molta intensitat a complicar les opcions igualadines.

L’equip va sortir amb les idees molt clares. Control de pilota per arribar a la porteria contrària i els visitants buscaven atacar a partir de transicions i jugades personals.

Amb aquesta dinàmica, als blaus els hi va costar arribar amb claretat, però a l’equador de la primera part van disposar d’un doble xut que els defenses de l’Alcarràs van treure sobre la línia de gol. S’havia de seguir picant pedra per generar més ocasions. S’arribava al descans amb el marcador inicial, però sent conscients que s’havia de donar un punt més de verticalitat per deixar els tres punts a Igualada.

A la represa, es va veure un canvi de velocitat. L’equip blau atacava constantment i no deixava respirar. Així va ser com al minut 61, en una gran jugada de Franco, feia un espectacular xut que entrava a la porteria visitant. L’afició es posava dempeus per celebrar el gran gol vist a Les Comes. I l’alegria no es va quedar a allà. Al minut 64, Luque xutava una falta i feia el segon gol. Una tarda de joc atractiu amb un bon resultat.

El conjunt blau va madurar bé el duel i, al minut 80, Oliver rematava una jugada a pilota aturada i feia pujar el tres al lluminós. Semblava un partit ideal, però amb una petita relaxació, a les acaballes de l’enfrontament, l’Alcarràs feia el gol de l’honor.

Un triomf important per agafar confiança i seguir treballant.

La setmana vinent, els blaus visitaran el camp de l’Atlètic Lleida, un dels equips capdavanters de la lliga.