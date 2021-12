Menys informes falsos i més detencions

La matinada de l’1 de novembre, al polígon de Les Comes d’Igualada, una anoienca de 16 anys va patir una violació i intent d’assassinat que li ha causat greus seqüeles i l’ha tingut hospitalitzada durant més de trenta dies a l’hospital infantil de Sant Joan de Déu.

En aquest llarg lapse de temps -han passat quaranta dies- els Mossos d’Esquadra encara no han detingut al o als responsables del crim. És a dir, els violadors segueixen pels carrers de la ciutat. Ni s’ha detingut ningú, ni s’han donat explicacions que tranquil·litzin la ciutadania. Ho trobo injustificable.

El conseller Joan Ignasi Elena presumeix que els Mossos aclareixen el 83% de les violacions que es produeixen a Catalunya. Pel que sembla el cas d’Igualada pot caure en la minoria del 17% que mai s’aclareix. Ja és mala sort! Ep! I els Mossos encara ens deuen als igualadins, la resolució del crim de Francina Castelltort irresolt des de fa més d’una dècada. Ens tenen mania?

Soc conscient de la dificultat de resoldre un cas tan greu -tot i que va succeir a poca distància de la caserna dels Mossos- i per greu que sigui, sempre existeix la possibilitat de no poder-lo aclarir, sense que això desqualifiqui al cos. El que m’indigna profundament és que el mateix cos dels Mossos sigui el que darrerament està fent informes falsos per imputar judicialment a persones innocents.

Ho acabem de veure en el judici als 9 de Lledoners on s’ha demostrat la falsedat dels informes policials que han suportat durant tres anys l’amenaça de llargues penes de presó. O que amb un mateix cop a la cama d’un Mosso, es vulgui condemnar a dos joves diferents a penes de presó. I quan això es posa de manifest en seu judicial, ni el conseller Elena, ni el Major Trapero, ni afers interns faci depurar responsabilitats.

Tant de bo la setmana vinent hagi de menjar-me aquesta opinió, perquè els Mossos hagin resolt l’amenaça de noves violacions a l’Anoia. Ho faré ben de gust car seria la demostració que la policia catalana és millor que altres policies que han fet dels informes falsos i la persecució policial, el seu modus operandi. Però per damunt de tot, si he de rectificar aquestes paraules, voldrà dir que Igualada serà una ciutat una mica més segura per als seus habitants.

Jo tinc ganes de rectificar. A veure si els Mossos també.