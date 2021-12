Les blaves del CF Igualada perden el primer partit

CF IGUALADA 1

SANT CUGAT FC 2

Les blaves perden el primer partit de la temporada, després de no materialitzar les ocasions, davant un rival tancat a l’àrea.

Un dia especial. El dia de la presentació i les blaves començaven la segona volta de la primera fase de la lliga. Aquella que dona accés a la promoció d’ascens als tres millors equips del grup. Les igualadines s’enfrontaven a un Sant Cugat que es trobava en quarta posició. Per tant, hi havia una oportunitat directe de distanciar-se a la classificació.

El duel es preveia molt igualat. Des del primer minut, ambdos equips van pressionar alt. S’hauria d’estar molt fi en la sortida de pilota per no rebre ocasions. Durant els primers compassos, les anoienques se sentien molt incòmodes. Però amb el pas del temps, van anar entrant al ritme i intensitat de l’enfrontament i semblava que s’apropaven a l’àrea rival, però va arribar el primer gol visitant.

Transició ràpida per banda i la davantera rematava de manera excepcional per fer el zero a un. Les blaves, lluny de rendir-se, van seguir atacant, però al minut 41, després d’una falta molt polèmica, les de Sant Cugat feien el segon. El partit es posava molt coll amunt. La segona part hauria de ser una reacció igualadina si no es volia perdre el primer matx de la temporada.

A la represa, les sensacions van ser tot al contrari. Les igualadines pressionaven en tot moment i l’equip visitant no era capaç de traspassar el mig del camp. Primer va ser Berna qui va posar perill a l’àrea rival. Les ocasions no paraven d’arribar, però no va ser fins al minut 65, quan Ona feia el gol que posava les blaves al partit.

Quedava temps. Ona i Berna van poder fer l’empat, però ho va evitar la portera visitant. L’equip va seguir insistint en el joc i el seu atac, però els rebots i les cames de jugadores visitants, tancades a l’àrea, no van permetre sumar cap punt.

La setmana vinent, el CF Igualada disputarà l’últim partit abans de les vacances de Nadal davant el Verdú Vall del Corb.