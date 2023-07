Tot a punt per a la jornada electoral de diumenge

Demà diumenge tindran lloc les eleccions generals espanyoles, amb l’obertura dels col·legis electorals -els mateixos a l’Anoia que a les passades eleccions municipals del 28 de maig- a les 9 del matí. Es podrà votar fins a les 8 del vespre.

Hi ha tres candidats anoiencs al Congrés. La fins ara diputada d’ERC Carolina Telechea Lozano tanca la llista per Barcelona en el número 32. Per part del PSC, trobem a l’odenenc Oriol Almirón Ruiz en el lloc 18, i, finalment, el millor situat és el capelladí Aleix Auber Álvarez, en el lloc 5 de la CUP.

En les llistes pel Senat, hi ha un únic anoienc, l’igualadí Daniel Carmona Navarro, de VOX, com a primer candidat de la formació.

