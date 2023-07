L’editorial: Pensem-hi, molt!

Sempre hem defensat la participació en unes eleccions, siguin les que siguin. També en les de diumenge vinent. I, després del que hem vist aquestes últimes setmanes amb les actituds d’algun partit polític en relació a Catalunya, encara hem de reafirmar-nos més en aquest camí. El perill d’una altíssima abstenció a les eleccions generals del 23J, per bé que entenedora en alguns cercles socials, sobretot els independentistes, pot comportar més conseqüències negatives i perills associats, tant per al sistema polític com per als ciutadans en general. Òbviament, cadascú és lliure de fer el que consideri necessari, precisament perquè aquesta decisió lliure es fa amb plena llibertat, quelcom que tant ens va costar aconseguir i, efectivament, el que alguns ara volen enterrar, a poc a poc, si aconsegueixen la victòria. No ho podem oblidar, això.

L’abstenció disminueix, és clar, la participació electoral, cosa que pot portar a l’elecció de candidats i partits que no reflecteixen adequadament les preferències i opinions de la població en conjunt. Això pot conduir a un govern que no representa adequadament els interessos de tots els ciutadans i, en darrer terme, a una manca de legitimitat en el sistema polític. Quan només una part de la població vota, els resultats tendeixen a ser més extrems, ja que els votants més compromesos i apassionats són els que hi participen. Això pot conduir a una polarització política més gran i dificultar el consens i la cooperació per abordar els problemes i desafiaments del país, i fins i tot soscavar la legitimitat del govern.

Sí, l’abstenció també pot ser una forma d’expressió política i protesta, però si es converteix en una tendència generalitzada pot soscavar la democràcia i l’estabilitat política d’un país. És fonamental que els governs i les institucions treballin per promoure la participació cívica i electoral, assegurant que tots els ciutadans tinguin l’oportunitat i l’accés per exercir el dret al vot de manera informada i lliure.

Diumenge ens juguem més del que ens imaginem. Pensem-hi, molt!