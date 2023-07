Infeccions vaginals, un mal company d’estiu

Cada estiu, moltes dones es veuen afectades per una candidiasis vaginal, comunament anomenada infecció per fongs.

L’equilibri de la microbiota de la zona vaginal pot veure’s alterat per varis factors vinculats a la temporada d’estiu, com la humitat, les piscines i la calor. Aquest desequilibri o alteració de la microbiota vaginal condueix a l’aparició de l’esmentada candidiasi vaginal per infecció de Candida albicans, que representa la causa més comuna de les infeccions vaginals per fongs.

Segons els estudis, un 75 % de les dones desenvoluparan algun tipus d’infecció de la vagina deguda a fongs durant la seva vida. Aquestes dades ressalten la importància de la cura íntima i d’acudir a un ginecòleg o ginecòloga periòdicament.

Què és la candidiasi vaginal?

Es tracta d’una infecció produïda pel fong Candida albicans, que prolifera en la vagina. Quan Candida albicans creix en número és quan es produeix la infecció. La infecció als genitals femenins per part d’aquest microorganisme, que es troba de manera natural a la vagina, es produeix per desequilibris en el pH vaginal.

La candidiasi vaginal, encara que pot ser asimptomàtica, normalment cursa amb pruïja intensa, enrogiment de la zona íntima, dolor al miccionar i flux blanc espès sense olor. Es considera recurrent quan es pateixen 4 o més episodis recurrents a l’any.

Mesures preventives

La prevenció de les infeccions vaginals més comunes entorn de la piscina comença amb una higiene íntima adequada.

A diari, és important una higiene de la zona genital amb aigua tèbia, utilitzar el sabó íntim adequat i una neteja suau, sense fregar i sense esponges.

Consells per prevenir les infeccions vaginals després de nedar i gaudir de la piscina:

1- Eixugar la zona vaginal amb una tovallola després de nedar sense fregar vigorosament.

2- No utilitzar el banyador moll durant hores.

3- Treure’s el banyador moll després de nedar.

4- Evitar l’exposició prolongada al sol i a la humitat.

5- Durant la menstruació, canviar amb freqüència els tampons i les compreses per evitar la humitat.

6- Fer ús de productes que respecten el pH vaginal. Evitar les dutxes vaginals i productes amb alcohol i perfums.

7- Extremar les mesures higièniques en banys i vestidors públics.

Totes aquestes mesures ens ajudaran a prevenir possibles infeccions vulvovaginals. Si, a més, ho complementem amb el gel íntim adequat, podrem gaudir de l’estiu sense preocupacions.