Toni Bou no es cansa de guanyar i ja suma 29 títol mundials

Punt i final a la temporada de Trial a l’aire, que ha celebrat la seva última cita a la localitat portuguesa de Gouveia i que ha significat un nou títol mundial per Toni Bou, el 29è de ​​la seva carrera i el 15è a l’aire lliure.

A més del títol mundial, el pilot de Piera ha aconseguit tancar la temporada amb una nova victòria, la setena de nou possibles i sense baixar del podi en cap. Amb aquest triomf, el de l’equip Repsol Honda ha sumat el seu triomf número 125 en el Campionat del Món de Trial.

A l’acabar la prova l’anoienc comentava que “aquest any ha estat molt especial per a mi perquè al principi se’m van complicar molt les coses amb la lesió a un mes de començar el campionat. Al final arribarà un any en què no pugui guanyar (fa 15 anys consecutius que no deixa de guanyar), però el fet de lesionar-me just abans de començar el mundial, va ser especial i no volia perdre un campionat d’aquesta manera. Un cop més ho hem lluitat a el 100%, hem anat agafant la forma a mesura que avançava el campionat i el fet de portar un molt bon ritme de treball abans de lesionar-me també va ajudar a poder recuperar-me més de pressa. Estic molt content de poder aconseguir un altre mundial. Una vegada més moltes gràcies a tot l’equip. Avui també ha estat un dia molt especial per a tots amb l’última cursa de Fujinami . Es fa molt difícil pensar en l’equip HRC sense ell. Li desitjo el millor en el seu futur “.

Amb aquesta victòria Bou es queda a només un títol mundial d’aconseguir-ne 30, un absolut rècord de qualsevol disciplina esportiva.