“La resposta dels veïns del Poble Sec ha estat brutal, millor del que pensàvem”

Entrevista a José García Canales, President de l’AAVV Poble Sec d’Igualada

Tinc 46 anys, soc igualadí i dissenyador elèctric de professió. Soc el president de l’Associació de Veïns del barri del Poble Sec d’Igualada. També formo part de l’AFA del col·legi Garcia Fossas, i de l’AMPA de l’Institut Pere Vives.

Fa ja un parell d’anys llargs que l’associació de veïns del Poble Sec es va recuperar. Heu aconseguit convertir-vos ja en un referent per a tot el veïnat?

Crec que sí. Abans hi havia hagut una associació més de caràcter festiva i cultural, fins que es va aturar, però un grup de persones crèiem que el barri necessitava una embranzida, perquè és molt potent i estava una mica adormit. El cert és que en tot aquest temps que portem la resposta ha estat brutal, millor del que ens pensàvem. Hi ha ganes de fer coses. Es nota molt en les xarxes socials, tenim més de 2.600 seguidors al Facebook, i també en tenim molts a Instagram. Quan pengem una notícia, veus que la gent respon, i això és molt bo. Ens hem adonat que la gent d’aquí és molt noble, sempre aporta opinions constructives.

Les associacions veïnals, en general, han passat de ser un grup que organitzava un sopar a l’estiu i alguna activitat per a tot el veïnat, a donar un pas endavant i intervenir en les decisions que prenen els polítics, a esdevenir grups de pressió. Passa al Poble Sec, això?

Primer, nosaltres no ens casem amb cap partit polític. Ara bé, sabem quins són els partits que hi ha a l’Ajuntament, i quins són els regidors. A partir d’aquí, intentem fer de fil conductor entre el que ens diuen els veïns, i els regidors. Tenim una relació molt fluïda amb el govern municipal, el cert és que escolten, que venen i es miren les coses, que prenen nota…. Altra cosa és que et facin cas o no. Fem arribar les coses a l’Ajuntament per escrit, a través d’instàncies… però no sé què passa, que majoritàriament no les responen. Em consta que passa el mateix en altres entitats…

I què feu?

Doncs passat un temps prudencial, que pot ser un any, ni no s’han atès les demandes del barri, o no s’han respost, ho expliquem a les xarxes socials. La gent ha de saber que nosaltres hem treballat un tema. Hem fet un mapa del barri identificant tots els problemes que hi ha en matèria urbanística, i ho hem traslladat a l’Ajuntament. Quan surt finalment a les xarxes socials, sí que es veu una reacció i s’estan començant a arranjar petites coses de les que havíem dit. En queden unes quantes. Però aquest serà sempre el procés, mai posarem a xarxes coses que no hem traslladat abans al govern municipal. Han d’estar informats, i si no actuen hi ha unes conseqüències.

El vostre és un barri divers, i molt gran, des del carrer Lleida l’avinguda Balmes, i des de l’avinguda Catalunya al Passeig Verdaguer. Les necessitats i els problemes són els mateixos en tots els llocs? Com definiu socialment el barri?

És veritat que és molt divers. Hi ha una part on hi viu molta gent gran, especialment entre els pisos del Punto Blanco i la Sagrada Família, que comparteixen un cert tarannà, i el mateix passa a l’entorn del carrer Lleida. A la zona que limita amb els Set Camins hi ha força gent jove. Sí que hem detectat que hi ha una generació nova d’igualadins, que treballa fora de la ciutat, que els costa implicar-se, perquè vénen aquí, dormen, i se’n van. En canvi, hi ha un nombrós grup que ja va viure les festes del Poble Sec, quan es feien al camp de futbol del Garcia Fossas, i no els costa gens tornar-se a animar. Finalment, més cap a la part del carrer Lleida, la gent s’ho mira més una mica de lluny, els costa creure’s que allò també és el Poble Sec. I això és perquè abans, si es feia alguna cosa, és feia més cap a la zona de dalt, que no a la de l’entorn de la plaça de les Tortugues o del carrer Lleida. Estem intentant fer coses, per exemple vam intercedir per a que posessin bancs al carrer Lleida, perquè la gent gran que anava al mercat es cansava, quan pujava. El regidor Miquel Vives va reaccionar ràpid.

El barri també té un comerç potent. Tenen també una associació pròpia. De quina manera us relacioneu? Teniu algun projecte en comú?

Efectivament, hi ha l’associació Nou Centre, que acull els comerços del Poble Sec, dels Set Camins i Les Comes. Ells defensen el comerç del barri, i nosaltres ho fem en un àmbit més global, sempre que fem coses les comentem amb ells. Dic que treballem en un àmbit més global, o ambigu, si vols, perquè no només ens és important que hi hagi comerços de proximitat al barri, sinó també que els veïns en disposin. Per exemple, la il·luminació dels carrers per Nadal, que havia desaparegut completament en el nostre barri. Primer, vam fer un sondeig entre els veïns per veure si ho volien, i quan en teníem la resposta de les comunitats per escrit, llavors vam anar a parlar amb els comerços. Quant més serem, millor. A més, hi surt guanyant tothom. Bé, la resposta va ser sensacional. Tenim veïns que hi posen diners, i comerciants que també… És més, ens vam trobar amb un bar que havia de tancar per la pandèmia, i va pagar igualment la seva part de les llums per a que ho gaudís la gent del barri. Això s’ha d’agrair, i molt. En el darrer sopar de veïns, el 2019, Nou Centre va comprar 30 entrades per sortejar-les entre els seus socis. També és una bona manera de treballar junts.

Teniu algun projecte per fer en els propers mesos?

Sí, ens agradaria que els comerços del Poble Sec poguessin oferir un descompte a socis de l’associació, per promoure el comerç de proximitat. També hem preguntat i la resposta ha estat molt bona. Cada botiguer podrà aplicar el descompte que vulgui, de manera que amb el carnet que els socis ja tenen al mòbil podran obtenir-lo als comerços identificats amb una enganxina.

Teòricament heu de tenir un Centre Cívic municipal ben aviat…

Estem impacients. S’han dit moltes dates, però de moment no s’ha obert. Hi tenim moltes esperances dipositades. Per la nostra part farem tot el que estigui a les nostres mans per a que arribi al màxim de gent possible. Els hem fet arribar ja propostes des de l’associació, i ens consta que al barri hi ha un taller cosidor que també voldria fer activitats al futur Centre Cívic. A més, també ens donarà un punt d’ajuda important, perquè ara mateix no tenim una seu, o un punt de trobada amb els veïns. Hi ha ganes.