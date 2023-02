“Tenir una instal·lació de plaques solars et fa canviar la consciència sobre el canvi climàtic”

Entrevista a Víctor Quintana Grifé, gerent de la Delegació a Barcelona de Becquel

Tinc 48 anys i visc al nucli antic de Montbui. Porto més de 20 anys desenvolupant tasques de tècnic comercial assessorant en temes tecnològics. Ara, a Becquel, som especialistes en instal·lacions fotovoltaiques en cases particulars i en empreses.

A Belcquel fa temps que us dediqueu a instal·lar plaques solars.

Sí. Porta molts anys en el sector i té un equip propi, format, molt potent i es dedica exclusivament a fer aquestes instal·lacions, i en totes les vessants del mercat, tant en residències petites com grans, així com empreses de tot tipus i també treballem per a l’administració. També fem projectes col·lectius, per exemple per a tot un conjunt de cases adossades. Assumim tot el procés, és a dir, l’enginyeria, la part comercial, els instal·ladors, el manteniment… És un servei completament integral.

Per què ens hem de posar a casa una instal·lació d’energia fotovoltaica?

Som dins d’una crisi climàtica, que aborda molts aspectes de la nostra vida. Un dels que permet combatre-la és fer una instal·lació fotovoltaica a casa nostra. Hi guanyem en molts aspectes, però la principal és que deixem de dependre d’una comercialitzadora i ens generem la nostre pròpia energia. Els nostres clients, quan veuen els seus consums dia a dia i en temps real, agafen consciència del valor que té, és com un “click” interior. Comences a tenir una consciència diferent en relació a aquest tema. Quan això una persona no ho té, per molt que hagi vist documentals o s’hagi informat, és més difícil de que s’entengui aquest “click” energètic.

D’altra banda, en no dependre d’una comercialitzadora no depenem de l’especulació del mercat… Hem viscut una pujada que en molts casos ha triplicat el cost del consum elèctric d’un particular. Això fa que una instal·lació sigui més atractiva, perquè s’amortitza abans. I l’administració també hi aporta la seva part, amb l’ajuda de les subvencions de l’IBI.

Cal posar-se també una bateria, o no és necessari?

Les bateries són un suplement que pot anar bé en determinats casos, però no s’acostumen a instal·lar. A veure, quan un client vol posar-se una instal·lació, se li fa un estudi d’autoconsum, pensat en relació al que gasta en tot un any. Per tenir bateries, calen més panells solars. És a dir, si un client, pel seu consum anual, necessita 8 panells, si vol una bateria de 15kv, en necessitarà potser el doble, destinats només a carregar-la. Però quan marxi el sol i es faci de nit, la bateria es descarregarà i durarà, posem per cas, un parell o tres hores. La resta d’energia que faci falta s’agafarà de la xarxa. Quan es faci de dia, la bateria es tornarà a carregar… El que passa amb les bateries és que incrementen el cost de la instal·lació.

I quines opcions hi ha?

En totes les nostres instal·lacions el nostre equip d’enginyers es cuida dels tràmits de legalització i administratius a l’ajuntament i amb la Generalitat. Llavors, si el client produeix un excedent d’energia, és a dir, no fa servir tota l’electricitat que generen les plaques, la seva companyia li compensarà a la factura per les hores en què s’ha connectat a la xarxa, per exemple durant la nit. Quan arribi la factura, tindrà un descompte en funció de l’energia que li ha “venut” a la companyia… Això és el que passa en el 99 per cent dels casos. Normalment tenim molt excedent els mesos de més hores de sol, que és a partir de la primavera i fins tot l’estiu. Finalment, ara es parla molt de la bateria virtual, que és una altra opció. L’excedent que tens no te’l compensen a la factura, sinó que es guarda i no caduca, de manera que el pots fer servir en els mesos d’hivern o quan et convingui.

En un domicili habitual, posem d’una família de 4 persones, quan temps es necessita per completar tot el procés d’instal·lació, i quants diners costa?

Primer, necessitem conèixer la ubicació del domicili, i el número CUPS de la factura, perquè amb això sabrem el consum dels últims anys i podrem fer un estudi i la proposta econòmica de com ha de ser la instal·lació fotovoltaica. Normalment, en una casa, acostumen a ser 8 panells solars d’entre 2KWp i 6kWp amb un inversor monofàsic. Quan el client accepta el pressupost, s’inicien els tràmits. Des que s’aprova, fins que comença la instal·lació, pot passar en una setmana. Quan ja està feta, cal acabar-la de legalitzar per poder demanar la compensació d’excedents, i això acostuma a tardar amb un particular, uns quinze dies més. De manera que tot el procés dura aproximadament tres setmanes. Respecte els preus, van variant, s’han apujat les plaques i el material elèctric, i dels quilowatts de potència. A partir de cinc mil euros. Tenim contactes amb bancs per poder finançar-ho tot.

Veiem sovint als mitjans que no hi ha tècnics instal·ladors de plaques solars. Com afronteu això, a Becquel?

El grup Becquel està format per més de 40 treballadors. Tenim el nostre propi departament de recursos humans. Hi ha implementades unes estratègies de formació, amb cursos obligatoris, de manera que els equips fan dos mesos de preparació en tot tipus de superfícies de treball, ja sigui amb teulades de teula, amb desnivells diferents, invertides, camps solars… També coneixen de primera mà els materials que faran servir, totes les marques que utilitzem. El tema del personal és complexe, perquè és veritat que manquen tècnics instal·ladors. A Igualada, ens agradaria créixer en personal i estem treballant per poder augmentar aquesta plantilla. Ara mateix som quatre persones i a final d’any tan de bo poguéssim ser quatre persones més, però a poc a poc i bona lletra. És un sector amb bones perspectives de creixement.

Els materials que utilitzeu són de primera qualitat?

Avui en dia pràcticament tots els materials són de molt bona qualitat. Les plaques solars tenen una garantia que, al cap de 20 anys de funcionar, com a mínim tenen un 80% d’eficiència. Evidentment, llavors aquella placa ja està més que amortitzada. Les plaques, si no fallen el primer dia, ja no solen fallar. I si alguna dona problemes es canvia.

Ara és un bon moment per instal·lar plaques? La demanda farà que s’encareixin ràpid?

Sí, és el millor moment, si esteu interessats en la instal·lació de panells solars, us recomano un instal·lador de panells solars local que pugui avaluar la vostra ubicació i les vostres necessitats energètiques per ajudar-vos a determinar si la instal·lació és adequada en aquest moment.

La fluctuació dels preus dels panells solars és una qüestió complexa que depèn de diversos factors, incloent-hi l’oferta i la demanda, la política comercial dels països productors, la innovació tecnològica i els canvis en els costos de producció.