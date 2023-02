Gemma Ruiz, Xavier Bosch, Coia Valls i Màrius Mollà presenten novetat a la Biblioteca

La Biblioteca Central d’Igualada enceta un mes de març ple de presentacions literàries, a les portes de Sant Jordi. Autors consagrats com Gemma Ruiz, Xavier Bosch, Coia Valls i Màrius Mollà presentaran nova novel·la, al costat d’altres presentacions de llibres de no-ficció i de poemaris, coincidint amb la celebració, el 21 de març, del Dia Internacional de la Poesia. En total al llarg del mes de març la Biblioteca acollirà nou presentacions i altres propostes per al públic familiar com hores del conte.

L’igualadí Màrius Mollà encetarà l’agenda el dijous 2 de març a les 7 per presentar Venjança color carmí, que li acaba de publicar l’editorial Navona. Es tracta d’una novel·la històrica ambientada en els antics molins paperers de Capellades que també transcorre a Barcelona.

El dimarts 7 de març l’APLEC porta a la Biblioteca la presentació del llibre Dolor de llengua, d’Enric Larreula. L’acte tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda i inclourà també un recital amb els Llenguaferits (David Vila i Jessica Neuquelman). A pocs mesos de les eleccions municipals els llibres de política també estan a primera línia. És el cas de La seducció del canvi: amb el tripartit de Maragall de rerefons, un volum de Xavier Muñoz que relata els moments històrics que van portar Maragall a presidir la Generalitat.

El dimarts 14 de març la periodista i guanyadora de l’últim premi Sant Jordi, Gemma Ruiz, presentarà Les nostres mares a la Biblioteca, en una vetllada organitzada per Òmnium Anoia. Aquesta és la tercera novel·la de Ruiz, després de l’èxit que li van suposar Argelagues i Ca la Wenling. Tres dies més tard, el divendres 17, serà Xavier Bosch qui es trobi amb els seus lectors per presentar 32 de març. Les presentacions prosseguiran el dimarts 21 de març a les 7 amb Intrigues al Vaticà, un llibre del periodista Vicenç Lozano, que ha estat enviat especial de TV3 a Roma durant dècades, i recull aquí les claus per entendre el Vaticà, un univers de poder més enllà de la religió. A finals de mes, el dimarts 28, Coia Valls donarà a conèixer El llegat de les cendres, la seva nova novel·la després de publicar Amor a l’art.

Mes de la poesia

La poesia serà la protagonista de la darrera setmana del mes, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Poesia, el 21 de març. D’una banda, la igualadina Valentina Botana presenta el seu primer poemari, Les boires, el dijous 23 de març a les 7. I l’endemà, divendres, a la mateixa hora, serà el torn de conèixer i escoltar el poemari guanyador del Premi Joan Llacuna de Poesia 2022, Arbres ambulants, de Rafa Mammos.

Per al públic familiar

Per als més petits també tindran lloc diverses activitats: una Storytime per a nadons d’1 a 4 anys amb Helen Doron English, el dissabte dia 4 a les 12, i una Hora del conte amb Mon Mas, Nimfes, ondines i marietes, el dijous 16 a les 6 de la tarda. 