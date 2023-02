Activat el pla Neucat per previsió de neu entre aquest vespre i demà dilluns

Protecció Civil ha activat en alerta el pla Neucat per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de possibles nevades a partir d’avui diumenge al vespre i fins dilluns al litoral i al prelitoral central. En concret, es preveu que a partir de les set de la tarda comenci un episodi que pot arribar a cota zero en aquesta àrea. No es preveu que la neu prengui terra fins a cota 400, on podrà arribar a acumular entre dos i cinc centímetres de gruix. De cara al dilluns, les precipitacions es preveuen amb la mateixa intensitat i es mantindran al litoral central entre la una de la matinada i la una del migdia. A partir de la tarda, les nevades es desplaçaran a l’Alt i Baix Empordà.

El Servei Meteorològic de Catalunya també ha emès dos avisos de situació meteorològica de perill per vent i per fred. Diumenge es podran donar ratxes fortes de vent, que podran superar els 90 km/h, a les cotes altes del Pirineu i al Prepirineu oriental. També està prevista una forta baixada de la temperatura a tot el territori excepte a la façana litoral i al prelitoral durant la matinada de dilluns.