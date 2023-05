Som-hi vol crear una residència per a la gent gran al barri del Poble Sec i caixers automàtics a tots els barris

La candidatura d’Igualada Som-hi (PSC-Igualada Oberta) ha presentat la proposta de fer un Residencial per la Gent Gran al barri del Poble Sec. El residencial proposat per la candidatura de progrés inclouria pisos tutelats Viu B, un centre de dia o una residència. Uns usos que la formació consensuarà amb la gent gran d’Igualada si guanya les eleccions municipals del 28 de maig.

El candidat a l’alcaldia d’Igualada Jordi Cuadras explica que “el barri del Poble Sec és un barri que va desenvolupar-se fa més de 50 anys i, per tant, és una zona on hi ha i haurà en els propers anys més població envellida que necessitarà serveis i equipaments. Per això proposem ubicar aquest espai al barri i que sigui obert a tota la ciutat per tota la gent gran d’Igualada que ho necessiti”.

El candidat a l’alcaldia ha presentat la proposta acompanyat de la regidora i número 2 Montse Montaña i la treballadora del tèxtil i veïna del Poble Sec que va al número 14 de la llista Soledad Exparis.

Un altre dels punts del programa és la instal·lació de màquines de gimnàs per la gent gran a la plaça de l’Enxub i en altres parcs de la ciutat i potenciar totes les activitats als centres cívics d’Igualada que serveixin pel manteniment físic i cognitiu. Una altra de les propostes és garantir que hi hagi un caixer automàtic a cada barri davant el desmantellament de la xarxa d’oficines bancàries que hi ha hagut a Igualada. Per això la candidatura que formen PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta proposa instal·lar caixers al Centre Cívic de Fàtima, al Centre de Dia Montserrat, a l’Espai Cívic Centre, al Centre Cívic Nord i al Mercat Municipal la Masuca amb un acord amb les entitats bancàries.

La candidatura també proposa un mapeig de la ciutat pensat per la tercera edat que cobreixi necessitats com lavabos públics, bancs per seure, marquesines a totes les parades d’autobús i propostes d’accessibilitat com les rampes mecàniques que Jordi Cuadras proposa instal·lar al carrer Lleida i l’avinguda Balmes per garantir la connexió nord-sud de la ciutat a peu. Igualada Som-hi també proposa impulsar una política ambiciosa per canviar ràpidament les voreres malmeses que hi ha a la ciutat i afrontar la renovació integral del paviment del passeig Verdaguer que ara provoca molts problemes, principalment a les persones grans. La lluita per recuperar el servei de menjador al Casal del Passeig també és una altra acció que contempla la candidatura de progrés.

Montse Montaña remarca que “fomentaren un envelliment actiu. La tercera edat volem que, a Igualada, sigui sinònim de companyia, activitat i dignitat”.