Comença la campanya electoral de les eleccions municipals

Aquesta passada mitjanit ha començat la campanya electoral de les eleccions municipals, que es celebraran el proper diumenge 28 de maig. Durant els propers 15 dies els partits i candidats ja podran demanar el vot explícitament i farciran d’actes i esdeveniments les seves agendes, amb la intenció de convèncer als votants que son la millor opció per governar els seus ajuntaments. En total a l’Anoia es presenten 120 candidatures en els 33 pobles de la comarca.

Com és tradicional, a Igualada s’ha fet la primera enganxada de cartells a la Rambla Sant Isidre. Hi han estat presents Junts per Igualada, Esquerra, Igualada Som-hi, Poble Actiu, Igualada en Comú i Vox.

Entre els principals temes d’aquesta campanya electoral hi haurà l’habitatge i la seguretat, que ja han estat tema de discussió durant la precampanya. Tota la informació d’aquesta campanya electoral la trobareu a veuanoia.cat