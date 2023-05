Cal Font va acollir l’11è Mercat de Cooperatives Escolars, amb 13 classes

La plaça de Cal Font ha acollit, un any més, el Mercat de Cooperatives Escolars que ha servit de punt i final a l’onzena edició del projecte “Cultura Emprenedora a l’Escola” que promou l’adquisició de competències i habilitats dels alumnes a través de la creació i la gestió d’una cooperativa escolar durant el curs.

Dissabte 6 de maig s’ha fet l’última part d’aquest projecte que ha estat la venda dels productes que s’ha ideat i produït de forma conjunta a la classe. En aquesta edició hi ha participat més de 300 alumnes de 13 classes de 5è de primària d’Igualada. Els alumnes han muntat diverses parades on s’han pogut veure i comprar els productes que han produït i ideat aquest curs des d’espelmes, sabons, jocs de taula o marcs de fotos. Els beneficis que s’obtenen d’aquesta venda serviran per recuperar la inversió inicial de cada alumne en la cooperativa escolar i també per realitzar una sortida o activitat en el conjunt de la classe.

El passat dilluns, 17 d’abril, l’alcalde Marc Castells, i la regidora d’Ensenyament Patrícia Illa, van rebre tots els responsables de les diferents cooperatives per tal de conèixer el projecte de primera mà i entregar-los el permís de venda al carrer. En aquesta trobada, les cooperatives han pogut reflexionar sobre les dificultats i els aprenentatges vinculats al procés de creació i gestió de cooperatives de forma conjunta ja que, per primera vegada, aquest pas del projecte s’ha fet de forma conjunta amb diversos grups. Aquest projecte de Cooperatives Escolars, està impulsat per la Diputació de Barcelona.

Les 13 cooperatives d’Igualada són: Maristes Brain i Hard Work de Maristes Igualada, Green revolution team i Escooloràpies de les Escolàpies, Tarantics de l’Acadèmia Igualada, Cooperamili de l’Emili Vallès, Manual copins i Redavetscoop del col·legi Monalco, Be Green de l’escola Mare del Diví Pastor, Creative company i Pia creativa de l’Escola Pia i Domacoop i Dolors Roll de l’escola Dolors Martí.