Som-hi portarà una votació al ple per evitar un aparcament als Horts de l’Asil

El grup municipal d’Igualada Som-hi portarà el projecte dels Horts de l’Asil al ple municipal. Davant la intenció del govern de Junts de fer un gran aparcament de 150 places en aquest espai, la formació provocarà una votació al respecte amb una moció que presentarà al Ple d’aquest mes de juny per aconseguir una majoria a favor de fer un parc als Horts de l’Asil enlloc del pàrquing que hi vol fer el govern i instar a projectar l’aparcament darrere l’Escorxador.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, explica que “ja vam dir que faríem servir tots els tràmits al nostre abast per modificar el projecte que planteja el govern de Marc Castells i que creiem que és un absolut disbarat: gastar 300.000 euros per pavimentar un espai verd com els Horts de l’Asil per fer-hi un pàrquing és un despropòsit i una mala gestió dels recursos públics. En ple segle XXI i en plena emergència climàtica, és incomprensible com el govern continua entossudit en tirar endavant aquest projecte quan té un solar disponible darrer l’Escorxador sense hipotecar un espai verd com els Horts”.

Cuadras detalla que “a la moció que portarem al ple demanem tres coses que ens sembla que són d’una lògica absoluta i tenen tot el sentit: aturar el projecte de construcció d’un aparcament als Horts de l’Asil, destinar els Horts de l’Asil a construir-hi un gran espai verd al servei del barri i construir l’aparcament al solar municipal ubicat darrere l’Escorxador”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta explica que a més dels 333.000 euros que costaran les obres que vol fer el govern de Junts, cal afegir-hi 14.000 euros d’arrendament que cada any l’Ajuntament haurà de pagar a la comunitat de l’Asil durant els 10 anys que dura el contracte. Per tant, segons Som-hi el cost del projecte puja gairebé fins als 500.000 euros per una vigència inicial de només 10 anys.

Cuadras afegeix que “sabem que hi ha un problema amb l’aparcament al barri i per això proposem ubicar-lo darrere l’Escorxador sense hipotecar una pastilla de terreny verd com són els horts de l’Asil. A més, aparcar 150 cotxes davant d’un dels edificis més històrics i icònics d’Igualada com és l’Asil del Sant Crist ens sembla que no és l’entorn més digne que mereix aquest edifici”.

D’altra banda, Igualada Som-hi celebra que entitats ecologistes coordinades per Igualada pel Clima hagin iniciat una campanya de recollida de signatures a Internet que està sumant centenars d’adhesions perquè els Horts de l’Asil continuïn sent en un espai verd. Aquesta acció se suma a les al·legacions que diverses entitats i també Igualada Som-hi van presentar al projecte.