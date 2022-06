Accident a l’A-2: reobert un carril en sentit Lleida; segueix tallada en direcció Barcelona

L’incendi d’un camió que transportava gra per l’autovia A-2 a l’altura del Bruc ha provocat que es talli aquesta via en els dos sentits de la marxa en un primer moment. Una hora després de l’accident, però, ja s’ha començat a reobrir la via en direcció Lleida, tot i que de moment només hi ha dos carril habilitats. En direcció Barcelona, que és on s’ha produït l’incendi del camió, els dos carrils segueixen tallats. Els Bombers ja han apagat les flames del vehicle incendiat, però encara s’ha de netejar la calçada. A 2/4 de 12 hi havia 1,5 km de retencions en sentit Lleida i 1 km en sentit Barcelona. El conductor del camió ha resultat ferit lleu.

⚫🔥 Continua tallada l’A-2 al Bruc en els dos sentits de la marxa per incendi de vehicle i hi ha cua#SCT #incendi pic.twitter.com/GjXhNMCJE6 — Trànsit (@transit) June 21, 2022