Entitats ecologistes critiquen la construcció d’un biollac a Igualada

El projecte d’ampliació del Parc Central, que arrencarà al setembre i està previst que estigui llest entre febrer i març del 2023, inclou la construcció d’un biollac de 1.586 metres quadrats, tal i com va avançar La Veu. Es tracta d’un gran llac d’aigua depurada de manera natural que comptarà també amb la plantació d’arbrat amb l’objectiu de reduir la temperatura de l’aigua i promoure que es converteixi en un refugi de fauna -petits mamífers i amfibis- i flora.

L’anunci del projecte ha generat certa controvèrsia entre algunes entitats de la ciutat com ara Igualada pel Clima, Per la Conca i els Ciclistes Urbans. Critiquen que en un context d’emergència climàtica i de sequera es construeixi un llac que, segons ells, “està pensat per consumir molta aigua”. Robin Corrià, biòleg i membre de Per la Conca, critica que el projecte “tampoc té en compte els escenaris de futur, en què cada cop hi haurà més sequera i calor”. Corrià diu que el qualificatiu de ‘bio’ és “pur màrqueting” perquè “tot i ser un llac que depuri l’aigua de manera natural té uns costos de manteniment constants”.

Per la seva banda, Salvador Esquerra, d’Igualada pel Clima, deixa clar que estan a favor de més zones verdes a la ciutat, sempre i quan “siguin coherents”. “Tenim diverses zones on ja hi ha fonts i sortidors d’aigua que estan completament secs i no entenem per què ara volen fer una altra zona amb aigua. Per tenir-la seca?”, es pregunta.

També el grup municipal de Poble Actiu s’ha mostrat contrari al projecte. El regidor Pau Ortínez assegura que “en un context d’emergència climàtica i de sequera no s’entén que l’Ajuntament aposti per fer un llac artificial”. Ortínez, a més, critica que no s’estiguin cuidant els ecosistemes naturals que ja té la ciutat, com el riu Anoia: “Tenim un ecosistema natural que fa molts anys que es troba en procés de degradació i ni l’Ajuntament ni l’ACA fan res per millorar-lo”. “Ens sembla surrealista apostar per fer llacs artificials, creiem que no és la política oportuna en el context d’emergència climàtica”, conclou.

Una illa climàtica

Per la seva banda, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha explicat que el biollac s’omplirà amb aigua freàtica. En aquests moments, ha relatat, “molta d’aquesta aigua es llença a la claveguera i després va a parar a la depuradora, que està col·lapsada”. En aquest sentit, el batlle ha detallat que aquesta aigua es farà servir, d’una banda, per regar les zones verdes del Parc Central i, de l’altra, per omplir el llac. A més, Castells ha assegurat que serà un espai on es fomentarà la biodiversitat: “Voldrem ensenyar a les noves generacions que el futur passa per aquí”.

El director tècnic de Naturalea -l’empresa encarregada del projecte-, Albert Sorolla, ha detallat que el llac també tindrà les funcions d’una illa climàtica. És a dir, que actuarà com a “refrigerador”. La idea és que en aquesta zona la temperatura pugui ser entre 2 i 5 graus inferior a la del centre de la ciutat. “Si aconseguim que a Igualada les temperatures extremes no siguin tan extremes també reduirem el cicle energètic”, apunta.

Sorolla deixa clar que el llac “no serà un forat amb aigua”, sinó que “es fomentarà la biodiversitat”. “Hi posarem arbres, hi arribaran insectes i animals i amb això complirem un altre objectiu que és que hi hagi insectes que pol·linitzen. A més, el biollac també alliberarà oxigen i captarà Co2”, ha relatat el director tècnic de l’empresa. A més, Sorolla, explica que amb aquest projecte Igualada segueix els passos de ciutats com Hong Kong, Seul, París o Londres.