Remuntada espectacular per sumar la primera victòria de la temporada

IGUALADA RIGAT 4

PAS ALCOI

L’Igualada va saber patir, va tenir el coratge de reaccionar i va protagonitzar una remuntada extraordinària que li va suposar els primers 3 punts de la temporada, els primers també de la nova era Fernàndez-Mellado-Garcia.

Els arlequinats arribaven al partit amb el handicap d’un Ton Baliu amb problemes estomacals (no va poder entrenar amb normalitat durant tota la setmana). Però l’equip va acabar demostrant que entre tots poden substituir una part de tot el que aporta el capità. A més, Aleix Marimon va poder jugar els seus primers minuts a la lliga després d’haver estat absent a les dues primeres jornades per la seva lesió a l’esquena. I la seva presència l’equip la va notar i molt. De tota manera, la realitat és que el final va ser meravellós, però l’inici no. I canviar el curs de les coses no va ser precisament senzill.

L’Alcoi, que va demostrar perquè va golejar la setmana passada 8 a 2 a un bon equip com el Voltregà, es va avançar per 0 a 2 en el marcador amb dos gols de Morales, els dos en contraatacs. Tot i això l’equip igualadí no es va enfonsar i a la segona part Marc Palau va reduir diferències amb un remat des del vèrtex de l’àrea. I just quan millor estaven jugant els “rigats” Cañellas va marcar l’ 1 a 3 sortint de darrere de la porteria. Semblava que l’esperança s’esvaïa però en 28 segons va tornar a aparèixer en tot el seu esplendor. Palau va signar el hat-trick desviant una bola penjadeta del Ton a mitja alçada i transformant un penal 28 segons després.

Però el patiment no havia acabat perquè només 6 segons més tard els àrbitres van assenyalar un penal que l’Elagi va aturat. Els àrbitres el van fer repetir. I l’Elagi el va tornar a aturar. I un minut més tard, explosió d’eufòria a Les Comes. Bernat Yeste va fer el seu primer gol de la temporada sortint de darrera la porteria. Bon moment per estrenar-se perquè alhora servia per estrenar la casella dels punts de l’equip. Una estrena que es necessitava molt.

Ara als arlequinats els espera una autèntica marató. Juguen diumenge a la tarda contra el Caldes, dimarts contra el Liceo i el cap de setmana a Alcobendas. Més difícil impossible. Però ja hem vist que l’equip no accepta impossibles.