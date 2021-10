El polígon Plans de la Tossa acollirà la primera empresa l’any que ve

Deu anys després d’inaugurar-se, el polígon montbuienc “Plans de La Tossa” acollirà, finalment, activitat industrial. Aquesta setmana es confirmava que l’empresa igualadina Texpaper Service SL traslladarà la seva producció i oficines fins el polígon de Santa Margarida de Montbui, “Plans de La Tossa”. La superfície de l’empresa serà de 5.500m2 distribuïts en dues naus de disseny equipades amb les últimes tecnologies. D’aquesta manera preveuen duplicar la seva producció en els propers anys.

Així es va donar a conèixer aquesta setmana després d’una reunió mantinguda a l’Ajuntament montbuienc i en la que van participar Luis Farré (fundador) i Joan Coll (gerent de l’empresa), que es van trobar amb l’alcalde montbuienc Jesús Miguel Juárez, la primera tinent d’alcald,e Coral Vázquez, el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Bòria Taixé, i diferents responsables de l’àrea tècnica de l’Ajuntament de Montbui.

Texpaper Service, fundada l’any 1994, es dedica a aconseguir solucions modernes i innovadores de paper per a empreses de la indústria tèxtil del tall i confecció, destacant el paper d’impressió sense coating i el paper de calandra. Es tracta d’una empresa especialitzada en paper de protecció per a la sublimació, un sector d’alt valor afegit i que ocupa un nínxol de mercat molt específic. Texpaper té més de 25 anys d’experiència, més de 1.000 clients actius, exporta a 62 països i va vendre durant l’any 2020 més 150 milions de metres quadrats de paper.

Texpaper Service SL disposa d’oficines amb departaments de vendes, exportació, logística, atenció al client i administració general. Precisament el departament comercial és un dels que es preveu que pugui créixer més amb el trasllat al polígon montbuienc. Segons fonts de l’empresa, si es compleixen les previsions, l’empresa podria crear una quinzena de llocs de treball a partir del canvi d’ubicació i l’ampliació de les seves instal·lacions de producció i oficines.

L’empresa està ubicada al polígon Les Comes d’Igualada –carrer Gran Bretanya-, però un creixement del 20 per cent anual ha fet que tinguessin la necessitat d’ampliar les seves oficines i l’espai de producció.

Tant Luis Farré com Joan Coll per part de Texpaper Service van mostrar-se convençuts de poder començar l’activitat durant l’any 2022, “el més aviat possible, sempre que puguem realitzar tota la tramitació administrativa i de permisos de forma àgil”. De la seva banda, els responsables municipals van agrair als dirigents de Texpaper la seva aposta pel polígon montbuienc i van garantir el recolzament necessari a tots els nivells per garantir un òptim desplegament i funcionament de l’activitat industrial en el territori. Les autoritats montbuienques també van oferir els serveis d’ocupació que depenen de l’Ajuntament per tal de poder garantir formació i perfils professionals idonis en el territori.

Val a dir que durant els darrers mesos s’han formalitzat diferents compres de parcel·les i terrenys en el polígon “Plans de La Tossa”, un fet que podria comportar en els propers mesos, anuncis imminents d’implantació de noves empreses i propers inicis d’activitats al polígon montbuienc. Ara mateix està en tràmit, i per començar obres, diferents empreses que ocuparan un total de 72.500 metres quadrats.

Ara mateix l’INCASÒL, el màxim promotor de les parcel·les del polígon, ha venut l’última parcel·la de gran format que tenia en venda. Només manca una de 1.200 metres quadrats. Per tant, com expliquen fonts municipals, es pot considerar que la promoció del polígon montbuienc ha estat un èxit des que a finals de l’any passat des del Departament de Promoció Econòmica i Serveis Tècnics es va exigir i es va realitzar l’obra de connexió d’aigua al polígon. Aquesta obra va ser clau per tal que el polígon montbuienc disposés de tots els serveis per iniciar qualsevol activitat.