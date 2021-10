Reacció per empatar en el debut a la lliga

CF IGUALADA 2

UE VALLS 2

Tornava la lliga. Tornava la Primera Catalana, a Les Comes. Després d’una pretemporada, on l’equip dirigit per Carlos López, havia transmès bones sensacions, el conjunt blau, rebia al Valls. Els visitants, també venien de jugar a Tercera Divisió, així que es preveia un duel molt igualat.

Tot i engegar amb moltes ganes, l’inici va ser el pitjor possible. L’enfrontament va començar amb una pilota llarga dels visitants, malentès a la defensa blava, i els vallencs ho aprofitaven per obrir el marcador.

Els anoiencs van quedar tocats i no es van saber situar correctament en cap moment de la primera meitat. Així va ser com el Valls va poder augmentar les diferències en el marcador, però la presència de Romans i la capacitat defensiva dels locals, ho va evitar.

Els visitants van plantejar un partit molt dur, amb moltes interrupcions i constants faltes. Així va ser com al minut 28, l’àrbitre va perdonar l’expulsió, per doble groga, al Valls. Tots els fets que estaven succeint a Les Comes desesperaven al conjunt i a l’afició blava. S’arribava al descans amb la mentalitat d’haver de millorar per capgirar el resultat.

Però res més lluny de la realitat. Falta en contra i cop de cap dels visitants que es convertia en el segon gol. S’havia de reaccionar per poder treure un bon resultat.

I això va passar. Entrada de Franco i Juanpi al terreny de joc i el duel va canviar. Primer, Joel va transformar un penal. I al cap de cinc minuts, Juanpi enganxava una pilota morta, a la frontal per igualar el partit al minut 70. Quedaven vint minuts per intentar aconseguir el triomf.

Tot i la persistència dels locals, el resultat no es va moure més i el partit va acabar amb l’empat a 2.

Diumenge vinent, l’equip viatja fins a Castelldefels, per disputar la segona jornada de lliga, davant el Vista Alegre.