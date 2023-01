Poble Actiu reclama fiscalitzar el cost de la festa de Reis per part de l’Ajuntament

Poble Actiu ha fet públic un comunicat on expressa el seu malestar per l’increment de cost que suposa participar a les activitats de la festa de Reis d’Igualada organitzades per la “Fundació Privada Reis d’Igualada”. Aquest increment ha sigut principalment en el preu de les entrades per accedir a l’espectacle infantil del dia 28 de desembre, així com en el cost dels paquets, que ha ascendit a un total de 15€ per paquet.

El regidor Pau Ortínez ha manifestat que “tot i que la festa l’organitza una entitat privada, no podem oblidar que l’Ajuntament realitza una contribució econòmica directa i indirecta a la festa, que hauria de permetre consensuar certes decisions amb la fundació privada organitzadora”. Poble Actiu estima que la contribució total és del voltant dels 100.000€ anuals, uns 30.000 en forma de subvenció, i de més de 70.000€ proveint punts de llum, entarimats, lloguer d’equips de so i estructures, etc. Tenint en compte que en base als documents públics de comptabilitat de la Fundació Privada Reis d’Igualada d’exercicis anteriors, les despeses organitzatives no superen els 100.000€, “el consistori tindria una contribució total superior al 50% del cost de la festa”, comenten des de Poble Actiu.

Un model organitzatiu caduc

Com en edicions passades, la formació també ha volgut posar en dubte la idoneïtat del model organitzatiu, actualment en mans d’una Fundació Privada. Segons la candidata Elisabet Farrés, “cal un model més transparent, més accessible i que permeti un treball conjunt entre l’Ajuntament i l’organització de la festa”. Per això, proposen que la Fundació Privada passi a ser una associació, per així “facilitar l’accés de tothom qui vulgui formar part de la festa, i assegurar que les grans decisions no estiguin en mans de 5 persones triades a dit”. També consideren que caldria signar un conveni entre l’associació i l’Ajuntament per a la presa de decisions rellevants, així com per assegurar un finançament de la festa per no impedir l’accés de part de la ciutadania a les diferents activitats. Aquest conveni, diuen, també hauria de servir per posar sobre la taula alguns dels grans reptes de la festa, com són l’accés de les dones a posicions com el Patge Faruk o els reis, així com per encarar debats com el del Blackface.

Un agraïment al voluntariat

Finalment, la formació municipalista vol agrair a totes les persones que de forma desinteressada col·laboren any rere any a l’organització i al desenvolupament de la festa, ja sigui en l’organització general, la recollida de paquets, els patges, els responsables de camions, etc. Segons el candidat Oriol Càlichs, “és impressionant veure com centenars de persones fan possible la festa implicant-s’hi tot l’any o bé un sol dia, per fer possible la festa més estimada pels igualadins”.