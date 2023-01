La vilanovina Maria López, campiona de Catalunya de trial

La vilanovina Maria López del Rio s’ha proclamat campiona de Catalunya de trial en categoria Open Femení. Al llarg de la temporada 2022 es van disputar 5 proves de les quals en va guanyar 3. En la mateixa temporada, Maria López va aconseguir acabar els famosos 3 Dies Trial Santigosa, una prova molt exigent físicament.

És el primer cop que la pilot del MC DSB Trial La Pobla de Claramunt ha competit al Campionat de Catalunya de Trial Open, gràcies també al suport de Félez CS Suministros S.L.

Un esport, el trial, on és difícil trobar mitjans per poder competir, i encara més per promoure les categories femenines.

Maria López recollirà el títol de campiona de Catalunya el dissabte 14 de gener a Barcelona, en la gala organitzada per la Federació Catalana de Motociclisme.