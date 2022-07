Poble Actiu proposa reubicar la llar d’infants El Rusc a l’Espai pels Somnis

Durant les últimes setmanes els regidors de Poble Actiu han denunciat que el govern actual de la ciutat no està ofertant suficients places a les llars d’infants municipals per a cobrir la demanda actual de les famílies igualadines. Unes declaracions que han estat motiu de crítica per part del govern municipal que considera que Poble Actiu no s’ajusta a la realitat.

Des de la candidatura municipalista han proposat en diverses ocasions que cal ampliar places de llar d’infants especialment al centre i a l’est de la ciutat. Per això, proposen crear una nova llar d’infants a l’entorn del Gabriel Castellà que doni servei a les famílies que viuen a l’est de la ciutat i ampliar una línia a l’escola El Rusc. “Si reubiquem la llar d’infants del Rusc en una localització on es pugui ampliar es podran ofertar 20 places més de p2, 13 de p1 i 8 de p0”, han explicat des de la formació municipalista. En les preinscripcions d’aquest curs es va poder constatar com hi ha una demanda molt més alta de les llars d’infants ubicades en el centre i, per això, reclamen que es puguin ampliar les places ofertades al Rusc.

L’Espai pels Somnis, la ubicació proposada per l’ampliació del Rusc

Tal i com ha explicat el regidor Pau Ortínez, cal buscar una nova ubicació per la llar d’infants del Rusc que sigui propera a l’actual i que en permeti la seva ampliació i “el Casal del Passeig, actualment abandonat i que en el seu moment havia estat l’Espai pels Somnis, compleix aquestes condicions”. Aquest espai, propietat de les parròquies de Santa Maria, la Soledat i la Sagrada Família, ocupa un extensió de més de 3.000 m2, “alguns dels quals poden servir per allotjar-hi la nova llar d’infants el Rusc”.

L’antic Casal del Passeig porta més de cinc anys abandonat

El 17 de juliol de 2013 un col·lectiu de joves d’Igualada va ocupar l’antic Casal del Passeig, després de molts anys d’abandonament. En aquell moment, s’hi va crear l’Espai pels Somnis, un espai autogestionat que va acollir diferents entitats i moviments socials durant quasi quatre anys, fins al 4 de maig de 2017, data en què els Mossos d’Esquadra van entrar-hi de matinada per a tapiar-ne l’accés. Durant els últims cinc anys l’espai ha continuat tancat i abandonat, i per això des de la Poble Actiu consideren que “ja és hora que la ciutat recuperi aquest espai en desús al centre de la ciutat i que pugui donar cabuda a necessitats que té actualment la ciutat com, per exemple, la de reubicar la llar d’infants el Rusc”.