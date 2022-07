Poble Actiu acusa al govern municipal de mentir amb les xifres d’inscrits a les llars d’infants

Nou capítol de la picabaralla entre el govern municipal i Poble Actiu pel número de places lliures a les llars d’infants d’Igualada. La setmana passada el govern igualadí va sortir negant les declaracions dels regidors de Poble Actiu on asseguraven que una trentena de famílies s’havien quedat sense places a les llars d’infants municipals. Unes declaracions que han estat ja replicades per famílies que no han pogut accedir a una llar d’infants relativament aprop del seu habitatge i que han hagut d’optar a places privades o a altres opcions per la manca de solucions del govern municipal.

La demanda de llars d’infants cèntriques triplica la disponibilitat de places

Segons declaracions de la regidora Neus Carles, “no pot ser que a aquestes alçades encara estiguem analitzant les dades a nivell global i el govern sigui incapaç de veure que les llars més cèntriques, El Rusc i la Lluna, tenen una demanda molt més elevada que l’oferta de places que fan”. Des de la formació asseguren, tal com es pot contemplar en la taula, que especialment per P2 del Rusc i la Rosella van tenir una demanda molt més alta que les places disponibles (Dades Ajuntament d’Igualada).

En aquest sentit la regidora també afirma “no podem compartir que no hagin quedat famílies fora quan la demanda de places va ser de 58 per a P2 contra una oferta de 41”. Asseguren que el problema és que moltes famílies han d’acabar a l’escola concertada per evitar portar els infants molt lluny de casa, fet que implicaria agafar el cotxe, ja que són trajectes molt llargs per fet amb cotxet. Les dades aportades mostren com només per a P2, 26 famílies no haurien pogut accedir a la Rosella o a la Lluna.

Proposta d’actuacions per al curs 2023-2024

Des de Poble Actiu, com ja han fet durant tot el mandat, tornen a reclamar l’ampliació de places del Rusc en una nova ubicació, ja que és la llar que mostra un desbalanç més important entre l’oferta i la demanda, i la més oposada a nivell d’ubicació de les altres. A més, proposen crear una nova llar d’infants al districte de llevant, a l’escola Gabriel Castellà, per donar servei als barris de Montserrat, Sant Crist i les Flors. Segons declaracions del regidor Pau Ortínez “d’aquesta manera, es podria assegurar que cap família té una llar d’infants a menys de 10-15 minuts de casa seva caminant. No podem contemplar que les famílies hagin d’agafar el cotxe com a obligació en el context d’emergència climàtica en el que ens trobem actualment”.