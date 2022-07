Jorba celebra la seva Festa Major aquest cap de setmana

Jorba va començar diumenge passat la seva Festa Major amb el seu format habitual després de dos anys marcats per la pandèmia. Ho va fer amb la “9A Tirada de bitlles catalanes, memorial Èlia Badia Casas”. Van participar 21 equips i un total de 130 jugadors.

Els actes continuen avui dijous 21 a la piscina municipal. A les 16h es realitzarà la demostració de cursets de natació i una hora després hi haurà una masterclass de zumba. A la Plaça de la Font es disputarà un torneig de ping pong a partir de les 18h. El mateix espai celebrarà a partir de les 21h del vespre la botifarrada popular. La jornada finalitzarà amb una festa hawaiana.

Actes cap de setmana

Demà, divendres la Festa Major continuarà amb el sopar de pa amb tomàquet i pernil a les 21:30h a la pista de l’escola i a continuació hi haurà un concert a càrrec de la “Banda del Coche Rojo” i pels que vulguin allargar, a les 2 de la matinada la festa continuarà amb “Karaokes’s Band”.

Dissabte seguirà la festa de bon matí, a les 9h, amb el XXXI Campionat de Truc al Cafè de Jorba. A les 18h de la tarda serà el torn pels més petits amb la festa de l’escuma i xocolatada a la pista de l’escola. A les 19h sonarà el repic de campanes i a continuació, a dos quarts, hi haurà la missa solemne en honor de St. Jaume apòstol. Més tard, a les 23h, a la pista de l’escola hi haurà el teatre musical “Sister act” amb la companyia 30-10 Escola de Teatre Musical.

Diumenge de cloenda

L’últim dia serà diumenge, que començarà a les 11:30h amb la petita mostra de productes artesanals de Jorba a la Plaça de la Font. A les 12 del migdia hi haurà el programa de ràdio en directe “El pregó” amb la companyia Duo Fàcil, un programa que serà emès per Ràdio Igualada on es parlarà de la Festa Major de Jorba amb grans i joves per conèixer els seus orígens i qüestionar-los en clau d’humor.

A partir de les 13h a la Plaça de la Font, tindrà lloc el vermut de Festa Major. A la tarda, de les 17h a les 20h hi haurà inflables aquàtics a la pista de l’escola i finalment, el punt final, el posarà el concert de Festa Major amb el conjunt “D’allò i més”.

L’alcalde del municipi, David Sànchez, manifestava la seva satisfacció per poder tornar a celebrar una Festa Major amb normalitat “tot i sense abaixar la guàrdia davant de la Covid-19, sobretot pensant en els més vulnerables”.