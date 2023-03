Piera instal·la un nou “hotel” de gats

L’Ajuntament de Piera ha adequat un nou espai per a gats a la zona de Sant Jordi, un espai elaborat amb contenidors reciclats i destinats a servir de refugi per als gats de les colònies del carrer, on aquests s’hi poden protegir del fred i on hi tenen menjar i beure.

El cat hotel se suma a l’espai ja exis­tent al carrer Jardí de Can Canals, instal·lat el juny passat, decorat per l’alumnat de sisè de l’Escola Creixà.

Treballant pel benestar animal

Entre les mesures impulsades pel consistori en l’àmbit del benestar animal, a Sant Jordi s’ha desenvolupat el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn) per a mantenir un control de les colònies a través de les esterilitzacions dels gats.

Les persones encarregades del manteniment del cat hotel d’aquest indret del municipi i de la colònia són les voluntàries alimentadores acreditades per l’Ajuntament, que hi reposaran el menjar i l’aigua dels contenidors.

La previsió és que, pròximament, s’instal·lin dos refugis més d’aquestes característiques a la vila, amb l’objectiu de continuar treballant pel benestar i control dels felins que viuen al carrer.