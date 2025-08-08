Petit incendi d’un camp a Castellfollit de Riubregós

Aquest divendres, 8 d’agost, s’ha produït un incendi en uns camps de conreu a tocar de la carretera C-25, al terme municipal de Castellfollit de Riubregós.
Els bombers han pogut estabilitzar les flames en menys d’una hora.
