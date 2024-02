Mostra Igualada obre inscripcions del 12è Concurs d’Aparadors

Publicitat

Mostra Igualada representa una oportunitat única per a submergir-nos en el meravellós mon del teatre, de la mà d’actrius i actors que han deixat volar la seva imaginació per a crear obres dirigides als més petits. L’Ajuntament d’Igualada convida tots els establiments comercials de la ciutat a participar en aquest Concurs d’aparadors, que tindrà lloc del 5 al 14 d’abril, amb el propòsit que els aparadors capturin i transmetin aquesta essència, creant un vincle entre l’art escènic i el comerç local.

Els participants del concurs tindran l’oportunitat de demostrar la seva originalitat i creativitat, així com la seva capacitat per relacionar-se amb el tema d’enguany anomenat Transforma el teu aparador en allò on et porta el teatre!. Hauran de destacar amb el seu disseny i capacitat d’atracció de petits i grans, i despertar la curiositat dels visitants que passegin pels carrers d’Igualada.

Els tres millors aparadors seran premiats en funció de la seva originalitat, impacte i relació amb l’esdeveniment. El jurat, format per antics comerços guanyadors del concurs, serà l’encarregat d’avaluar els aparadors participants i seleccionar els guanyadors. Com a novetat d’aquest any hi haurà una categoria que reconeixerà l’aparador més popular, que sortirà de les votacions a l’instagram de comerç. A més, entre els comerços participants no premiats se sortejaran dos vals per a un assessorament en decoració d’aparadors.

Participen al Concurs d’Aparadors tots aquells comerços d’Igualada que s’hi inscriuen. Per fer-ho, només cal omplir el formulari d’inscripció que es pot trobar a la web de l’àrea de comerç de l’Ajuntament d’Igualada (https://comerçigualada.cat) fins el 22 de febrer.

El Joc del Comerç de la Mostra

Paral·lelament també tindrà lloc “El Joc del Comerç de la Mostra”. En aquest joc, els participants hauran de relacionar cada aparador amb un color: blau, groc, verd o vermell. En el diari de Mostra Igualada, hi haurà un espai dedicat al joc, que inclourà una llista amb el nom i l’adreça de tots els comerços participants. Els participants hauran d’identificar el color de l’aparador de, com a mínim, 15 comerços i dipositar la butlleta al Punt d’informació de Mostra Igualada (plaça de Cal Font, durant la fira) o a Cal Maco, alberg i oficina de turisme (Plaça de la Creu, 18).

Entre tots els participants que ho hagin relacionat correctament, se sortejarà una tauleta digital el dia 23 d’abril.

Convidem a tots els comerços d’Igualada a sumar-se a aquesta divertida i creativa iniciativa, que pretén enriquir l’experiència teatral dels més joves i reforçar els vincles entre el comerç i la cultura a la nostra ciutat.

