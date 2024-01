Mostra Igualada busca voluntaris i famílies acollidores

Publicitat

A pocs mesos de la celebració de la 35a edició, Mostra Igualada fa una doble crida per trobar, d’una banda, voluntaris interessats en participar activament en l’organització de la fira i, de l’altra, famílies que vulguin acollir artistes programats. Cada edició formen part de l’equip de voluntaris una vuitantena de persones i, en els tres anys que es va a dur a terme, una trentena de famílies acullen professionals de les arts escèniques a casa seva (artistes, programadors, periodistes, etc.).

El voluntariat és una peça clau en l’organització de la Mostra. S’ocupa del control d’espais, l’atenció al públic i la preparació del lliurament de material per als professionals, entre d’altres funcions. Els voluntaris reben cada any un obsequi diferent, gaudeixen del sopar de cloenda de la Fira i se’ls informa de primera mà de tot el què es cou a la Mostra.

Mostra Igualada busca famílies acollidores

L’any passat la Mostra va recuperar la campanya d’allotjament de companyies i altres professionals del sector. Amb aquesta acció anima a veïns i famílies d’Igualada i rodalies a acollir, durant un o més dies, els artistes que actuaran a la fira, els programadors que vindran a comprar espectacles o els periodistes que cobriran l’esdeveniment. L’acollida no inclou la manutenció i l’esdeveniment farà d’intermediari en la gestió per tal d’oferir totes les facilitats.

A més de poder viure la Mostra des de dins, les famílies acollidores gaudeixen d’un seguit d’avantatges. La fira agraeix l’hospitalitat amb un pack familiar d’invitacions (una entrada per a cada membre de la família) per a un espectacle a escollir, se’ls convida al sopar que se celebra l’últim dia i se’ls informa periòdicament sobre la Mostra. També participen al sorteig d’un viatge i una estada per a 4 persones a la FIET – Fira de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears (amb entrades per als espectacles incloses), que tindrà lloc a Vilafranca de Bonany (Mallorca) el mes d’octubre.

Inscripcions

Els voluntaris i les famílies acollidores es poden inscriure fins el 29 de febrer a través dels respectius formularis a www.mostraigualada.cat o presencialment a la Sala Municipal d’Exposicions.

Per a més informació es pot consultar a www.mostraigualada.cat o escriure un correu electrònic a voluntaris@mostraigualada.cat.

